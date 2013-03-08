17 کانون فرهنگی هنری تخصصی در خوزستان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین براتی شامگاه پنج شنبه در سومین جشنواره خاطره نویسی دفاع مقدس استان خوزستان ویژه عملیات ثامن الائمه در تالار مهر شهرستان آبادان با اشاره به این جشنواره اظهار کرد: به دلیل خاستگاه و جایگاه دفاع مقدس در تاریخ ایران اسلامی، نیاز به اضافه شدن یک کانون تخصصی در میان کانونهای فرهنگی، هنری مساجد از مدتها قبل در دست بررسی بوده است.

وی افرود : از دو سال پیش عنوان تخصصی با نام ایثار و شهادت به کانونهای 16 گانه مساجد اضافه شد و امروز تعداد این کانون ها به رقم 17 کانون در استان ارتقا پیدا کرده است.

براتی ادامه داد: نخستین ثمره این اقدام آن بوده که بحثهای مربوط به دفاع مقدس در راس برنامه های ستاد عالی مراکز فرهنگی و هنری مساجد قرار گرفته است.

وی در همین خصوص عنوان کرد : با تصمیم فوق، این برنامه در قالب جشنواره های مختلف دفاع مقدس از جمله این جشنواره کار خود را با شروع تبلیغات و اطلاع رسانی همگانی آغاز کرده است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان خوزستان در پایان اضافه کرد: با اضافه شدن این رویکرد جدید به ستاد فرهنگی، هنری مساجد با مشارکت اکثریت علاقه مندان به حوزه دفاع مقدس و جنگ تحمیلی این مراسم با شکوه در شهرستان آبادان برگزار شد.