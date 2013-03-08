دریافت 162 اثر در جشنواره شعر و داستان جوان کردستان/11 اثر برگزیده تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره استانی شعر و داستان جوان استان کردستان اظهار داشت: از مجموع آثار دریافتی به دبیرخانه جشنواره 130 اثر در بخش شعر و 32 اثر در بخش داستان بوده است.

وی افزود: آثار ارسالی به این جشنواره به منظور بهره گیری از توان کارشناسان ارزنده استان و مشارکت حداکثری هنرمندان، پس از بررسی های به عمل آمده توسط کارشناسان و هنرمندان شناخته شده استان داوری شد.

رئیس حوزه هنری کردستان ادامه داد: این جشنواره در دو بخش کودک و بزرگسال و همچنین شعر و داستان کردی و فارسی برگزار شد که در بخش شعر "بهمن محرابی"، "بهزاد کرم الهی" و "امجد ویسی" از شاعران با سابقه و توانمند کردستان امر داوری را برعهده داشتند و در بخش داستان نیز "محمدرضا کلهر" به داوری آثار پرداخته است.

مرادی هدف از برگزاری این جشنواره را زمینه سازی برای تقریب و ارتباط هنرمندان جوان و اساتید، کشف استعدادهای جوان و حمایت از آثار و تولیدات آنها به منظور ارتقای توانایی و مهارت های هنرمندان جوان، تقویت و ارتقای کیفیت آثار تولید شده و تلاش برای تولید آثاری که علاوه بر ارزش ها، جذابیت مخاطبین را نیز دارا باشد، عنوان کرد.

وی یادآور شد: پس از بررسی آثار توسط هیئت داوران چهارمین جشنواره استانی شعر و داستان استان کردستان نفرات برگزیده انتخاب و از 11 اثر برتر تجلیل شد.

رئیس حوزه هنری کردستان بیان کرد: در بخش داستان کردی و فارسی سه اثر و در بخش داستان کودک یک اثر به عنوان آثار برگزیده چهارمین جشنواره استانی شعر و داستان استان کردستان انتخاب شدند.

مرادی گفت: در بخش شعر کردی نیز سه اثر، در بخش شعر فارشی سه اثر و در بخش شعر کودک یک اثر به عنوان آثار برتر از سوی هیئت داوران شناخته شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.

گفتنی است مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره استانی شعر و داستان جوان استان کردستان با حضور معاون سیاسی فرماندار شهرستان سنندج، اعضای هیئت داوران جشنواره، شاعران و نویسندگان پیشکسوت استان و جمعی از شعرا و ادبای جوان کردستان در سالن پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد.