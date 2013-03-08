اصلاح قوانین اقتصادی مهمترین مطالبه جامعه صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فنایی در نشستی در جمع تشکل های صنعتی استان و اعضای هیئت مدیره خانه صنعت و معدن یزد اظهار داشت: صنایع در سال جاری چالش های زیادی داشتند که عمده ترین آن مربوط به بانک ها و قوانین ضد و نقیص در این زمینه بوده است.

وی ادامه داد: سال های زیادی از تصویب بعضی از قوانین و مقررات بانک ها گذشته و با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و به مرور زمان باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

وی افزود: اگر امروز قیمت انرژی صنایع باید همانند قیمت انرژی در دنیا باشد، باید سودهای بانکی نیز هم عرض با سود بانکی در سایر نقاط دنیا شود.

فنایی عنوان کرد: حداکثر سودی که در بانکهای جهانی دریافت می شود، شش درصد است این در حالی است که در ایران حساب و کتاب درستی در نرخ بهره بانکی وجود ندارد و تا 42 درصد نیز دریافت شده است.

وی عنوان کرد: در نظام بانکی کشور مشکلات فراوانی در مقررات وجود دارد که باید به سرعت اصلاح شود.

این فعال اقتصادی در ادامه به تشریح برخی اقدامات صورت گرفته توسط خانه صنعت و معدن یزد پرداخت و عنوان کرد: خانه صنعت در این استان همکاری و تعامل خوبی با مسئولان و نماینگان داشته و گام های خوبی هم در زمینه رفع مشکلات برداشته است.

وی بیان داشت: خوشبختانه تشکل های صنعتی و معدنی نیز در این زمینه همکاری و تعامل بسیار خوبی با خانه صنعت و معدن داشتند و توانستیم مشکلاتی را که استانی بود، حل و فصل کنیم.

وی یادآور شد: مشکلاتی مانند تامین سرمایه در گردش، تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به واحدهای واجد شرایط استان، امور دارایی و مالیاتی، تقسیط پنج ساله بدهی معوق واحدها و گشایش ال‌سی از جمله مواردی بود که طی سال جاری مطرح و پیگیری شد.

فنایی ادامه داد: گرچه تمامی ای مسائل به نتیجه دلخواه نرسید اما با تلاش تشکل ها برخی از این موارد حتی به سال آتی محول شد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی بیان داشت: مهمترین مشکلی که در سال جاری رفع و رجوع شد، موضوع صدور متمم های مالیاتی بود که دیوان محاسبات با بررسی پرونده های وام سال های گذشته و نیز صورتهای مالی واحدهای صنعتی و معدنی، با مبنا قرار دادن این پرونده ها نسبت به صدور برگ متمم مالیات اقدام می کرد که این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت.

فنایی همچنین با اشاره به عدم اجرای قوانین تصویب شده برای بانک ها و بودجه سال جاری کشور گفت: بی توجهی به شرایط بخش صنعت و به خصوص عدم اجرای قانون توسط بانک‌ها مشکلات صنعت استان را دوچندان کرد که لازم است در قوانین موجود بازنگری و اصلاح صورت گیرد.

وی یادآور شد: خسارت ناشی از مدیریت در برنامه ها و قوانین را نباید واحدهای صنعتی بپردازند بلکه باید از صنایع حمایت کرد و اشتغال را حفظ کرد.

رئیس خانه صنعت و معدن یزد با اشاره به نام گذاری سال جاری اظهار داشت: مفهوم حمایت از تولید ملی این نیست که صنایع را بر اساس قوانین موجود به انجام کار خلاف وادار کنیم و بعد مورد بازخواست قرار دهیم.

وی افزود: میانگین پرداخت تامین اجتماعی برای صنایع در سایر کشورها کمتر از 11 درصد است این در حالیست که در کشور ایران بیش از 30 درصد پرداخت می شود.

محمدحسین فنایی با تاکید براینکه باوجود این مشکلات نباید احساس ضعف کنیم افزود: باید تولید و اشتغال را افزایش دهیم و در مقابل ناهنجاری ها بایستیم و بابرقراری امنیت و تعامل به کارخودمان ادامه بدهیم.

وی همچنین خواستار افزایش تعدا اعضای تشکل های صنعتی و تعامل بیشتر تشکل ها در حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی شد.