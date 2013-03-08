خاطره عسگراولادی از واکنش امام به مدح گوئی فخرالدین حجازی/ آقاتهرانی:وحدت همیشه هم خوب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این هفته «دیروز، امروز، فردا» با حضور حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دبیرکل جبهه پایداری و حبیب‌الله عسگر اولادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری، با موضوع نقش و مسئولیت جریان‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران با محوریت اخلاق اسلامی، از شبکه سه سیما روی آنتن رفت.



حبیب الله عسکر اولادی در ابتدای برنامه در پاسخ به این سوال که چه عاملی باعث شد با این سن و سال، در این ایام حضوری پر رنگ در عرصه سیاسی داشته باشد، گفت: « من وقتی وارد هشتاد سالگی شدم که طلیعه انتخابات بود. درچند وقت اخیر بعضی از افراد و جریانات حرکت هایی کردند که رهبری آن حرکات را به عنوان فعالیت های انتخاباتی زود رس تعبیر کردند و فرمودند که باید این امور در وقت مقرر و معین خود انجام شود. به هرحال بنده حس کردم فضای انتخاباتی ما باید به یک فضای جشن و نشاط ملی تبدیل شود نه شرایط جنگ، به همین جهت فکر کردم باید قفل هایی که در مسیر جشن شدن انتخابات وجود دارد باز شود تا در انتخابات به نشاط و جشن ملی برسیم.»



وی در ادامه اظهار داشت:« تصور کردم باید از فرمایش رهبری که فرمودند فتنه ساز آمریکا و انگلیس و اسرائیل است استفاده کنم. غیر از اینکه فتنه خارجی است، کسانی هم در کشور به فتنه گرفتارند. ما باید راهی را باز کنیم که قفل هایی که در مسیر وجود دارد، باز شود. به همین جهت شروع به مکاتبه و مصاحبه کردم تا به یک راهکار جمعی برسیم. در مناظره ای که با آقای شریعتمداری داشتم انگیزه و اهدافم را هم تبیین کردم. سن امروز من، سن کنار نشستن و بازنشستگی است اما فکر کردم اگر سکوت کنم، نمی توانم در روز قیامت پاسخگو باشم. البته نتیجه با خداست. ما باید تدبیر کنم و بی تدبیر حرکت گام برنداریم، اما تقدیر ذات الهی هر چه باشد، همان اتفاق می افتد.»



آقا تهرانی هم درباره تشکیل جبهه پایداری و احتمال حذف شدن این جبهه اظهار داشت: « هر گروهی که بیاید، فکر رفتن و حذف خود را هم باید بکند. واقعیت این است که ورود به عرصه تشکل را با جبهه پایداری، یک ضرورت دانستیم و به دنبال این ضرورت، بنده این را یک وظیفه می دانم. وقتی انسان بخواهد انجام وظیفه کند باید کارش را انجام دهد و به نتیجه فکر نکند. وظیفه ما این بود که کار را شروع کنیم. بیشتر به دنبال انجام وظیفه ای هستیم که کلید اولیه آن از فرمایش حضرت آقا در ذهن ما ایجاد شد. بعد از فتنه، عده ای از نمایندگان مجلس که به خدمت رهبری رسیدند آقا راهکار درست را در بصیرت دهی تبیین کردند. این شد که ما تصمیم به ایجاد یک تشکل گرفتیم که فکر به جامعه تزریق کند تا این تضارب آرا به نتیجه ای مطلوب ختم شود. ممکن است در عرصه ای انسان به یکباره احساس خلاءکند. ما به این نتیجه رسیدیم که یک نوع خلاء گفتمانی در فضای کشور وجود دارد و باید برای برطرف کردن این مشکل اقدامی انجام دهیم. ما ادعا نمی کنیم که خیلی موفق بودیم، اما کارهای خوبی انجام شده است.»



وی ادامه داد:« هرچه بازی و نفسانیت وارد کار شود، کار نابود می شود اما اگر کاری به خدا متصل باشد، چون خدا هست، کار نابود نمی شود. امام حسین (ع) به حسب ظاهر پیروز نیستند اما در باطن ایشان پیروز واقعی است. اگر گروه و تشکل و برنامه ما برای خدا باشد، ممکن است بر حسب ظاهر پیروز نشویم، اما در حقیقت پیروز واقعی ما هستیم. بنده حس می کنم امروز مثل دیروز نیست و جوانان خیلی بهتر درک می کنند. من بارها دیده ام که رهبری بر کرسی های آزاد اندیشی اصرار دارند. ما با اتصال به وحی الهی صحبت می کنیم و به همین دلیل از چیزی نمی ترسیم.»



در ادامه برنامه عسکر اولادی با اشاره به صحبت های رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان در مورد انتخابات ریاست جمهوری و تایید صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان، گفت: « موضوع صلاحیت روی شخصیت حقیقی است و به احزاب و شخصیت های حقوقی مربوط نیست. شورای محترم نگهبان نسبت به شخصیت حقیقی نامزدها صلاحیت آن ها را مورد بررسی قرار می دهد.»



دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: «تشکل ها در نظام جمهوری اسلامی باید بدانند چه کارهایی را انجام دهند که بمانند. از طرفی باید بدانند چه نامزدهایی را معرفی کنند که صلاحیتشان تایید شود و در آخر با آگاهی، بین کسانی که صلاحیتشان تایید شده است، باید بدانند که به سمت کدامیک بروند. به نظر من تشکل هایی به حیات خود ادامه می دهند که بتوانند آهنگ ولایت و رهبری و مردم را درک کنند و خودشان را با این دغدغه و آهنگ مردم هماهنگ کنند. شخصیت هایی که تصمیم به نامزدی دارند باید به این توجه کنند که شورای نگهبان دقیق است و سفارش های امروز مقام معظم رهبری دقت این شورا را بیش از گذشته کرده است. وقتی شورای نگهبان صلاحیت ها را تایید کرد، همه برای ما مساوی هستند و هر کسی که رای آورد برای همه مردم ایران قابل احترام است اما ما باید توجه کنیم که نامزد اصلح را انتخاب کنیم. اگر نامزد مورد نظر ما رای نیاورد، نظام مردم سالاری ما می گوید باید بپذیریم و تبریک بگوییم. کما اینکه آقای ناطق نوری بعد از پیروزی آقای خاتمی در دوم خرداد، به عنوان نفر اول به ایشان تبریک گفتند.»



آقاتهرانی در مورد اینکه تاثیرگذاران بر فتنه چه مسیری را برای توبه باید بگذرانند، یادآور شد: « گاهی انسان مرتکب یک گناه شخصی می شود که این موضوع بین خودش و خدای خودش است و با گفتن چند العفو توبه می کند. گاهی در مورد امور عبادی خدا، مرتکب اشتباه می شویم که طبیعی است باید قضای آن را ادا کنیم و بعد توبه کنیم. مورد بعدی امور مالی خدا مثل خمس و زکات است که هم باید این موارد را پرداخت کنیم و هم توبه کنیم. مورد بعد حق الناس است که در آن حق مردم ضایع می شود. در این جا باید این امور جبران شود و بعد العفو بگوییم.»



وی ادامه داد:«حق آن همه شهید و خون دل های امام فقط با زنده باد شهید و زنده باد امام ادا نمی شود، باید در عمل حق این عزیزان را ادا کنیم. مستضعفین دنیا با خدشه دار شدن و تضعیف این نظام، زیر سوال می روند. برخی در فتنه هایی که قرن ها پیش رخ داده است، درست عمل نکرده اند. در روایات هست که این افراد قرن ها در عذاب می سوزند. انسان باید خیلی مواظب باشد. گاهی یک گناه کوچک است، اما گاهی هم گناه دنباله دار است و من آتش بیار معرکه هستم که باید در روز قیامت خودم پاسخگو باشم. انسان باید بین خود و خدای خود مساله را حل کند. این گناهان دنباله دارد چگونه حل شدنی است؟ به نظر من توبه این افراد خیلی سخت است. در وادی سیاست برخی از دوستان برای کارهای سیاسی معصیت قائل نیستند و گناه را فقط در دروغ و غیبت و.. می بینند. اگر کاری کردم که مقام ولایت جام زهر بنوشد،این موضوع گناه نیست؟»



عسکر اولادی هم در ادامه صحبت های آقا تهرانی گفت:« در سوره مبارکه طاها خداوند می فرماید من غفارم اما چند شرط برای استفاده از این غفران وجود دارد. نفس اینکه یک گناه از حیطه شخصی خارج شود، جبران آن چهار مرحله دارد. خدا می فرماید غفران من برای کسی است که بخواهد بازگشت کند. بعد از توبه خداوند می فرماید، فرد باید ایمانش را تقویت کند و سپس ایمانش را با عمل صالح نشان دهد و بعد هم به سمت آهنگ هدایت برود. گناهان اجتماعی بدون ورود انسان به روال هدایت جویی ، بخشیده نمی شود. انسان باید گوش حق شنو داشته باشد.»



مرتضی آقا تهرانی در ادامه برنامه با بیان اینکه سنجش رفتار افراد در نظام اسلامی، مقام ولایت است، خاطر نشان کرد: «هرچیزی که شما بگویید، یک ابزاری برای سنجش لازم دارد. مثلاً مایعات را با لیتر می سنجند یا واحد اندازه گیری طول، متر است. ما دو نوع حکومت داریم، یکی حکومت الهی و دیگری حکومت طاغوتی! در نظامی که به عنوان یک حکومت ولایی راه افتاده است، اگر بخواهیم کسی را بسنجیم و ببینیم چقدر طاغوتی عمل نمی کند و در مسیر اهداف الهی است، باید با تراز ولایت فقیه او را بسنجیم. این آسان ترین و صحیح ترین راه ممکن برای سنجش افراد است. مقام ولایت فقیه یکی از ویژگی هایش این است که با مقام ولایت کبیر تنظیم است و همه باید خود را با این متر و میزان، بسنجند.»



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:«در حج شخصی را دیدم که از آمریکا آمده بود و شیعه شده بود، وقتی از او پرسیدم چرا شیعه شدی، گفت نواری از امام شنیدم که ایشان در آغاز صحبت هایشان فرمودند ما هیچی نیستیم! این فرد با همین یک جمله سمت شناخت امام آمده و در نهایت هم مسلمان و شیعه شده است. مقام ولی، کسی را طرد نمی کند و به همه اصرار می کند تا به وحدت برسند اما افراد خودشان، با فاصله گرفتن از مقام ولایت، از دور خارج می شوند. ما دارای اختیار و انتخاب هستیم! آقای ما را با تمام رهبران دنیا مقایسه کنید و اگر بهتر از ایشان پیدا کردید، بروید به طرف او! به ولای علی بهتر از این بزرگوار نداریم.»



در بخشی دیگر از برنامه عسکر اولادی با بیان این که باید از هوای نفس دوری جست، گفت: « در دوره اول مجلس که انتخاب شدیم، به حضور امام رسیدیم. آقای فخر الدین حجازی که در تهران رای اول را آورده بودند، قرار شد در محضر امام صحبت کند. ایشان یک قطعه هنری- ادبی را برای امام خواند. امام از اینکه نظام مردم سالاری دارای مجلس شده است، شادمان بودند. اما تا اینکه آقای حجازی با خواندن آن قطعه شروع به تعریف کردن از امام کردند، امام ناراحت شد. تا صحبت های آقای حجازی به پایان رسید، امام خطاب به ایشان گفت این تعریف هایی که شما می کنید، می دانم اغلبش از روی حسن نیت است اما من می ترسم که این تعریف ها من را فاسد کند، نکنید این کارها را!»



وی ادامه داد:«مشکل خیلی از ما این است که زنده بادها را به خود می گیریم! طرف وقتی می خواسته تنفیذ را از دست رهبری بگیرد، کاملا ًمرید مقام ولایت بود اما به تدریج با شنیدن زنده بادها با ولایت زاویه پیدا می کند، چرا باید این اتفاق بیفتد؟! مسولین باید خیلی توجه داشته باشند که منیت آن ها بزرگ نشود. در مورد هر کار خیری شیطان تلاش می کند تا من ِ انسان را بزرگ کند که تحقق این موضوع به قرار گرفتن جلوی حق و ولایت می انجامد.»



آقا تهرانی در پاسخ به درخواست مجری برنامه برای برشمردن بداخلاقی های سیاسی گفت: « شاید بهتر باشد که از نفسانیت دوری کنیم. پیامبراسلام (ص) که شخصیت بی بدیل و بزرگی هستند هم از نفسانیت براعت می جویند. اگر هدف انسان الهی باشد و این نکته را هم بپذیرد که هدف وسیله را توجیه نمی کند، بداخلاقی ها کمتر می شود. مثلاً من می خواهم نظام اسلامی محکم تر شود و تشخیص می دهم برای تحقق این هدف باید نماینده شوم. اگر این را یک عبادت بدانیم، که هست، دیگر در این عبادت نباید معصیت کنیم. مسولیت در نظام اسلامی مثل نماز است و نباید در آن معصیتی مرتکب شویم. شکل ورود و خروج هم به زمینه سیاست باید طوری باشد که مولا (ع) می پسندد.»



وی ادامه داد:« برای رسیدن به تقوای جمعی، باید همه ما به صورت انفرادی، مراقب رفتارمان باشیم. اگر این اتقاق نیفتاد و خواستیم الهی بودن هدف را کنار بگذاریم و یا از هرچیزی برای رسیدن به هدف استفاده کنیم، همه چیز بهم می ریزد. رهبری اخیراً بارها همه را به تقوا، و تقوای جمعی دعوت کردند. وقتی تقوا وجود داشته باشد، اگر دشمن هم بد اخلاقی کند شما بداخلاقی را در مرام خودتان جایز نمی دانید. اگر ما که در راس یک گروهی هستیم، ملاحظات جدی در کارمان داشته باشیم، کارهای دیگر قابل اصلاح است.»



عسکر اولادی هم در ادامه صحبت های آقا تهرانی گفت:« هدف باید وسیله ویژه داشته باشد نه این که هدف وسیله را مباح کند. سال 42 خدمت امام بودیم. یکی از افرادی که در جمع حاضر بود از امام پرسید شما اجازه می دهید فرمایشات شما را طومار کنیم و بدهیم برای امضاء؟ امام فرمودند کار خوبی است. یکی دیگر از افراد گفت منظور ایشان این است که ما خودمان از طرف مردم طومار را امضاء کنیم. امام فرمودند ما برای راستی و درستی قیام کردیم، بعد بیاییم دروغ بگوییم؟ اگر مردم به این حرف ها معتقد باشند، خودشان امضاء می کنند.»



وی ادامه داد:« آیت الله وحید در تهران منبرهای فوق العاده ای داشتند. ایشان محرم و صفر و ماه رمضان در تهران برنامه داشتند. به من گفتند می توانی از آقای خمینی وقت بگیری که خدمت ایشان برسم و بعد به قم برگردم؟ موضوع را با امام در میان گذاشتم که ایشان فرمودند یک روز آقای وحید را ناهار دعوت کنید.با آقای وحید و همراه با سه نفر دیگر از قم به سمت امام حرکت کردیم. آیت الله وحید از همه ما خواستند هرچه از امام می دانیم، برایشان بازگو کنیم. آقای وحید وقتی صحبت های ما را شنیدند، فرمودند ما عالم مجاهدی که شهید شده باشد، زیاد داشته ایم اما این آیت حق هوای نفس ندارد. ایشان در ماشین به ما گفتند آن چیزی که اسیر امام است، هوای نفس است. من می خواهم بگویم اگر انسان در تبعیت ولی فقیه بتواند هوای نفس را اسیر خود کنند موفق خواهد بود. الان خیلی ها اسیر هوای نفس خود هستند و همین هم هست که خیلی ها دچار انحراف و مشکل می شوند.»



عسکر اولادی در مورد انتخابات ریاست جمهوری و اینکه مردم برای تشخیص فضای غبار آلود باید چه کاری انجام دهند گفت:« ما مراجع و علمای بزرگی داریم. این مراجع پیاز رشد ولایت هستند. ما الان معتقدیم کسانی که اسلام و نظام اسلامی و ولایت فقیه را قبول دارند، باید دور هم جمع شوند. الان آیت الله مهدوی کنی که فقیه برجسته ای هستند، می گویند باید کسانی که اصول را قبول دارند، در مسیر وحدت ائتلاف ایجاد کنند. ما تقاضا داریم همه دور هم جمع شوند و بنشینند در مورد مساله ریاست جمهوری ائتلاف کنند. خیلی ها هستند می خواهند با پول اصولگرایی را مصادره کنند. گسیل از مرکزیت فقهی و ولایی، به جایی نمی رسد. یقیناً اگر همه جبهه ها دور هم جمع شوند، مردم دچار مشکل نمی شوند.»



آقا تهرانی در پایان برنامه مورد مصادیق بداخلاقی گفت:« اولین مصداق این است که یکدیگر را خراب کنیم. الان دوره ارتباطات است، اگر محتوایی که در این رسانه ها می ریزیم ناسالم باشد، وضع خطرناک می شود. البته باید به عملکردهای افراد نمره داد تا به اصلح برسیم. در این مسیر خیلی جالب است که چند نفر با هم ائتلاف می کنند و می گویند اگر به ما ملحق شوید می شود وحدت و اگر نیایید می شود اختلاف! وحدت، حزب و... امور انتزاعی است با منشاء انتزاعی! اتحاد همیشه خوب نیست، مهم این است که چه کسانی و برای چه چیزی اتحاد می کنند. اگر از ابتدا بیاییم یک نفر را مطرح کنیم و بگویم باید روی این فرد وحدت کنیم، و اگر وحدت نکنیم زمین به آسمان می آید، که اسمش وحدت نیست. متاسفانه ما همیشه بین بد و بدتر انتخاب می کنیم. چرا زمینه را برای حضور کسانی که بهترین هستند، آماده نمی کنیم. آقای خوشوقت (ره) فرمودند هر کسی که می آید باید در ولایت مداری و کارآمدی نمره 20 داشته باشد.»



عسکر اولادی هم در پایان گفت:« بنده از زندان که آزاد شده بودم، قرار شد به دیدار علمای تبعیدی برویم. من با خانواده ام به آذربایجان غربی به دیدار آقای مکارم شیرازی رفتیم. ایشان وقتی گفتند شما که تا اینجا آمدید به این پیام برسید که تا وحدت نداشته باشیم، به پیروزی نمی رسیم.»

