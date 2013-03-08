دفتر مجمع عالی نخبگان در ساری تاسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم همت محمد نژاد به عنوان رئیس مجمع عالی نخبگان مرکز مازندران انتخاب شد.

همت محمد نژاد صبح جمعه در مراسم افتتاح دفتر مجمع عالی نخبگان ساری با اشاره به اینکه مازندران به عنوان پرورشگاه و مهد نخبگان در کشور محسوب می شود، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت نخبگان و از استعدادهای این افراد بهرمند شویم این مرکز را راه اندازی کردیم.

وی با بیان اینکه نخبه بودن صرفا داشتن مدرک تحصیلی نیست، گفت: از دیدگاه ما کارآفرین و یک کشاورز که دارای عملکرد مناسبی باشد،ب ه عنوان یک نخبه محسوب می شود.

رئیس مجمع عالی نخبگان مرکز استان به تاسس بانک اطلاعات جامع برای شناسایی و جذب نخبگان در سطح شهر ساری اشاره کرد و گفت: از نخبگان در داخل کشور استفاده و از فرار مرزها جلوگیری کنیم.

محمد نژاد با بیان اینکه تجاری سازی ایده نخبگان در سطح شهر ساری باید صورت گیرد، افزود: امیدواریم بنیادملی نخبگان بتواند برخی از مشکلات دانش اموختگان و نخبگان شهر ساری را برطرف سازد.

فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشترین بیکاران کشور

مدیر مجمع عالی نخبگان مازندران گفت: مازندران بیشترین آمار بیکاری دربین فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور دارد.

احمد فاطمی در این مراسم با اشاره به اینکه 240 هزار دانشجوی مازنی در مراکز عالی تحصیل می کنند، اظهار داشت: مازندران بیشترین آممار بیکاری دربین دانش آموختگان دانشگاهی در کشور دارد.

وی افزود: مازندران آخرین استانی بوده که مجمع عالی نخبگان تشکیل شده و بنده به این موضوع نقد دارم ونگاه مدیریت کلان به استان و نخبگان دلسرد کننده است.

مدیر مجمع عالی نخبگان مازندران با بیان اینکه هنوز اطلاع دقیقی از آمار نخبگان در استان نداریم،گفت: با تاسس بانک اطلاعات جامع می توانیم در شناسایی و جذب نخبگان مازندرانی مفید باشیم.

فاطمی افزود: نگاه ما حمایتی بوده و حتی یک ریال از بودجه دولتی استفاده نمی کنیم، دولت خودش هزار مشکل دارد.

وی با بیان اینکه مازندران به عنوان پایگاه و مهد نخبگان در کشور محسوب می شود، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت نو از فرار مرزهای نخبگان جلوگیری کنیم مجمع نخبگان را در مازندران راه اندازی کردیم.

فاطمی با بیان اینکه مجمع عالی نخبگان وابسته به هیچ شائبه سیاسی در کشور نیست، گفت: بنده وامدار هیچ شخصی نیستم و هرکز نام مقدس نخبگان را وارد بازی سیاسی نخواهیم کرد.