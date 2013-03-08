  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

با معرفی نفرات برتر ؛

مسابقات اسکواش بانوان با نظارت سرمربی تیم ملی برگزار شد

مسابقات اسکواش بانوان با نظارت سرمربی تیم ملی برگزار شد

اولین دوره مسابقات اسکواش مستعدان بانوان با حضور 26 بازیکن از استان های تهران ، خراسان رضوی ، فارس و گیلان در باشگاه اسکواش حیدرنیای تهران با قهرمانی سوفیا نواده به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار پایانی این رقابت ها سوفیا نواده از تهران توانست نازلی امانی پور از گیلان را شکست دهد و زینب موسوی به همراه عسل پورحیدری هر دو از تهران مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفتند. در جدول پلیت بازی ها نیز دنیز نهاوندی در رده نخست قرار گرفت، نیکتا مشیری دوم شد، منیره وطن خواه و پریدخت مقیمی سوم مشترک شدند. نفرات برتر جدول اصلی با هماهنگی کمیته تیم های ملی به مدت یک هفته در اردو و زیر نظر مربیان تیم ملی بانوان خواهند بود.

این روند برای مسابقات مستعدین آتی نیز ادامه خواهد داشت تا با ایجاد انگیزه برای بازیکنان سراسر ایران سطح کیفی اسکواش رشد یابد. نظارت بر برگزاری این مسابقات را مستانه کرمپور سرمربی تیم ملی بانوان عهده دار بود.

کد مطلب 2014160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها