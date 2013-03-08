مسابقات اسکواش بانوان با نظارت سرمربی تیم ملی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار پایانی این رقابت ها سوفیا نواده از تهران توانست نازلی امانی پور از گیلان را شکست دهد و زینب موسوی به همراه عسل پورحیدری هر دو از تهران مشترکا در جایگاه سوم قرار گرفتند. در جدول پلیت بازی ها نیز دنیز نهاوندی در رده نخست قرار گرفت، نیکتا مشیری دوم شد، منیره وطن خواه و پریدخت مقیمی سوم مشترک شدند. نفرات برتر جدول اصلی با هماهنگی کمیته تیم های ملی به مدت یک هفته در اردو و زیر نظر مربیان تیم ملی بانوان خواهند بود.

این روند برای مسابقات مستعدین آتی نیز ادامه خواهد داشت تا با ایجاد انگیزه برای بازیکنان سراسر ایران سطح کیفی اسکواش رشد یابد. نظارت بر برگزاری این مسابقات را مستانه کرمپور سرمربی تیم ملی بانوان عهده دار بود.