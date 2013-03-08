باندبازی مدیران را از مردم دور کرد/ تاکید بر وحدت مسئولان

حجت الاسلام محمد علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر موفقیت و گذران مشکلات در کشور را نیازمند وحدت واقعی همه مسئولان در هر رده و مسئولیتی دانست و تاکید کرد: اگر در یک جا مشکلی دیده شد، همه مردم آن را به یک چشم می بینند و انتظار دارند، افراد مسئول پیگیری و از رفتار و موقعیت خود به درستی حفاظت و امانتداری بکنند.



وی،دور پراکنی، باندبازی ، سیاسی کاری و استفاده از موقعیت های شغلی مدیران را سبب ایجاد فاصله با مردم دانست و از مدیران دستگاههای اجرایی خواست، در این خصوص مراقب بیت المال باشند و آن را به بیت الحال خود تبدیل نکنند.



رحمانی به مسئله مهم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در سال 92 اشاره کرد و یادآور شد: این انتخابات با توجه به موقعیت ایران اسلامی، از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و باید با تلاش مسئولان انتخابات به بهترین شکل عمومی برگزار شود.



امام جمعه آمل گفت: متاسفانه منشا برخی گرانی های کالاهای ضروری مردم ارتباطی به گرانی های کشور ندارد و ناشی از زیاده خواهی های برخی بازاریان در شهرستانها بوده که مسئولان شهرستانی باید به طور جدی آن را مدیریت و با سودجویان به شدت برخورد کنند.

رحمانی افزود: اینکه برخی گرانی های برون مرزی و حتی کشوری، قابل کنترل است، اما در همین ارتباط در شهرستان آمل متاسفانه عده ای به فکر سود بیشتر از عرضه کالاهای پر تقاضای مردم هستند.



وی با بیان اینکه متاسفانه موضوع اصلی مردم در ماههای اخیر گرانی های نامتوازن و این مسئله برای قشرهای کم توان مالی جامعه بسیار سخت شده است، تصریح کرد: گرانی های روزهای منتهی به پایان سال باید با نظارت بیشتر مسئولان مهار شود.



امام جمعه آمل با بیان اینکه مسئولان باید تمام تلاش و همت خود را برای کنترل گرانی بازار بکار گیرند و مردم را راضی نگه‌ دارند، اضافه کرد: در این مدت بحث همه محافل و مجالس پسته و گوشت شده و باید دستگاههای مسئول این بخش ها به طور جدی به این وضعیت رسیدگی شود.



رحمانی از افرادی که دارای توان مالی بهتری هستند خواست در این ایام به نیازمندان واقعی جامعه کمک کنند تا سال نو هم برای خانواده های آنان به خوشی سپری شود.



وی، گسترده شدن خدمت و فعالیت عمومی به مردم را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: موقعتی که اکنون مدیران کشوری دارند، باید بیش از گذشته صرف خدمت به مردم شود.

