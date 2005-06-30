حمله مجدد نظاميان صهيونيست به كودكان بي دفاع فلسطيني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين منبع افزود: اين دو كودك فلسطيني كه 5 و 12 ساله هستند هنگامي مجروح شدند كه نيروهاي اشغالگر صهيونيست به بهانه پاسخ به حملات مبارزان ، منازل شهروندان فلسطيني را در خان يونس به زير آتش سلاحهاي سنگين خود قرار دادند.

يك منبع نظامي اسراييلي پيشتر اعلام كرده بود يك كارگر تبعه تايلند بر اثر شليك گلوله راكت به اراضي اشغالي جرحات سطحي برداشت.

گردانهاي عزالدين قسام شاخه نظامي جنبش حماس با انتشاربيانيه اي درغزه مسئوليت شليك گلوله خمپاره به اهداف اسراييل را برعهده گرفت و تاكيد كرد اين حمله درپاسخ به تجاوزات رژيم صهيونيستي درمنطقه المواصي صورت گرفت .

5 فلسطيني هم درجريان درگيري شهرك نشينان صيهونيست درمنطقه اي واقع در جنوب نوار غزه مجروح شدند و حال دو تن از آنها وخيم گزارش شد.

با اينكه گروههاي جهادي فلسطيني بويژه جنبش حماس و جهاد اسلامي فلسطين پايبندي خود را به رعايت آتش بس اعلام كردند رژيم صهيونيستي با ترور و دستگيري فعالان فلسطيني بارها اين توافقنامه را نقض كرد.