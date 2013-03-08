اهمیت انتخابات آینده بر کسی پوشیده نیست/تقوای الهی سرلوحه کار کاندیداها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن رستمیان در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته دامغان در محل مصلی بزرگ امام خمینی (ره) این شهر ضمن تصریح بر اینکه اهمیت انتخابات آینده بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: یکی از کارهایی که کاندیداهای احتمالی در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری باید به آن توجه کنند تقوای الهی است که باید در سرلوحه کار این افراد قرار گیرد.

امام جمعه موقت دامغان اضافه کرد: کاندیداها باید خدا را در نظر داشته باشند و برنامه ها و اهداف حضور خود را شفاف با مردم در میان بگذارند.

وی تصریح کرد: حضور پر شکوه ملت ایران در پای صندوق های اخذ رای بار دیگر توطئه ها و نقشه های دشمنان را خنثی می کند.

رستمیان به 23 اسفند سالروز تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی در سال 58 به فرمان امام راحل اشاره داشت و افزود: این روز به نام روز شهدا نامگذاری شده و ما باید قدر و منزلت شهدا را بدانیم و به مقام شامخ ایشان ارج بگذاریم.

خطیب جمعه دامغان تصریح کرد: عزت امروز ملت ایران به برکت خون پاک شهدا بوده و از سویی سربلندی همه مسلمانان نیز از خون پاک شهدا ایجاد شده است.

رستمیان به نشست اخیر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در تهران اشاره داشت و افزود: فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری بار دیگر روح امید را در ملت انقلابی ایران احیا کرد و مردم نیز با شنیدن سخنان ارزشمند معظم له روحیه خوبی را به دست آوردند.

وی ضمن بیان اینکه سخنان دلنشین مقام معظم رهبری ما را در رسیدن به قله های سربلندی کشور امیدوار و مصمم کرد، افزود: ما باید در جهت تحقق این رهنمودها بیش از پیش تلاش کنیم.

امام جمعه موقت دامغان همچنین به هفته گرامیداشت منابع طبیعی اشاره داشت و افزود: هفته منابع طبیعی از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عنوان یک سرمایه ملی محسوب می شود.

رستمیان تصریح کرد: همه ما باید با کاشت نهال به سرسبزی و سلامت جامعه کمک کنیم.

امام جمعه موقت دامغان به سفر اخیر استاندار سمنان با هدف بررسی مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان اشاره داشت و افزود: ما از حضور و پیگیری نماینده عالی دولت تشکر می کنیم ولی توزیع عادلانه اعتبارت به عنوان خواسته به حق مردم باید رعایت شود.

رستمیان با یادآوری بخش عظیم بیکاری در شرق استان سمنان خصوصا شهرستان دامغان، اضافه کرد: اکثر این بیکاران را جوانان تشکیل می دهند.

وی خواستار پاسخگویی شفاف مسئولان در ارائه آمار ایجاد اشتغال و توزیع امکانات و اعتبارات شد.

خطیب جمعه دامغان در پایان همچنین به هفته احسان و نیکوکاری اشاره داشت و خاطرنشان کرد: نیکوکاران و خیران باید دوشادوش کمیته امداد امام خمینی (ره) در رسیدگی و کمک به نیازمندان تلاش کنند.