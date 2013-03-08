اقتدار ملی مد نظر رهبری مبتنی بر ایمان، اخلاق و معنويت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود رجبی ظهر جمعه در همایش اقتدار ملی در پرتو ولایت در استان زنجان،‌ افزود: نخبگان و اقشار مردم باید هدف تمام تلاش و خدمت رسانی خود را كسب رضایت خداوند قرار دهند و اهداف و اغراض شخصی را هرگز مورد در نظر نداشته باشند.

وی ادامه داد: وحدت ایمانی و اقتدار ملی غیر از تمسك به ولایت فقیه حاصل نمی شود و مهمترین موضوعی كه درحفظ و استمرار اقتدار ملی باید مورد توجه قرار گیرد، حركت در مسیری است كه از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح می شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با بیان اینکه اصلی كه رهبر فرزانه انقلاب به عنوان لازمه اقتدار ملی مطرح می كنند لزوم تلاش برای تحقق اهداف دینی است افزود: اقتدار ملی با اتكای به علم و اخلاق محقق می شود و حركت افراد در خارج از این مسیر این دو اصل را موجب آسیب رساندن به اقتدار ملی است.

حجت الاسلام رجبی با بیان اینکه امروز در جهان دو نوع اقتدار حكومت می كند و هر دو در تلاش برای القای اراده خود بر حاكمیت كشورها هستند افزود: اقتدار ملی مبتنی بر ارزشهای الهی كه منجر به خیزش ملت ها در برابر ظلم و استبداد شده است و اقتدار ملی مبتنی بر كفر كه استكبار و سلطه بر كشورها ثمره آن به شمار می آید.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،با بیان اینکه اقتدار ملی ایران را در حال حاضر در سه سطح تعریف می‌شود، ادامه داد: این اقتدار در داخل کشور، اقتدار در بین کشورهای منطقه و اسلامی و در نهایت اقتدار جهانی تثبیت شده است.

حجت الاسلام رجبی با تاکید بر تثبیت اقتدار ملی ایران در جهان کنونی افزود: نظم نوین جهانی، دهکده جهانی و یا هر نام دیگری در حال حاضر زیر عنوان بیداری اسلامی که بعد از صدور تفکرات انقلاب اسلامی به وجود آمده قرار گرفته است.

وی اذعان داشت: اقتدار ملی مبتنی بر كفر، اقتداری كاذب، ظالم، تجاوز گر است كه هدف اصلی آن را سلطه بر كشورها و حاكمیت بر ملت ها شكل می دهد و زمینه ساز ترویج فساد و ظلم در جهان است.

قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اقتدار ملی مبتنی بر ارزشهای الهی را متكی به ایمان و علم و با هدف تداوم حیات طیبه و متكی به ایمان و عزم مومنان در جاری كردن احكام اسلامی عنوان كرد.

قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه اقتدار ملی در حال حاضر دو تعریف دارد افزود: کار برای خدا و امور دنیوی دو تعریف مجزا در اقتدار ملی است که در اولی همه اقدامات برای خدا و کسب رضایت او است و در دومی همه کارها برای امور مادی انجام می‌شود.

حجت الاسلام رجبی علم و اخلاق را از مضامین لازم برای کار در مقوله کسب اقتدار ملی دانست و گفت: در این صورت است که رسیدن به اهداف متعالی میسر می‌شود.

وی ادامه داد: به وفور در طول تاریخ می توان اقتدار ملی كفر و در مقابل آن اقتدار املی الهی را مشاهده كرد و به سرانجام آنها پی برد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفت: باید متوجه بود كه اقتداركه پشتوانه آن ظلم به ملت هاست شكست پذیر و حكومتی كه اقتدار آن را تلاش برای كسب رضایت خداوند تشكیل دهد شكست ناپذیر است و به حتم وعده الهی در مورد آنان محقق خواهد شد.

حجت الاسلام رجبی با اشاره به روند 34 سال توطئه ها و تحریم های دشمنان برای براندازی نظام اسلامی افزود: در حال حاضر جهان استكبار متوجه است تا زمانی كه ایمان بر عزم و اراده مردم ایران حكومت می كند، هیچ توطئه ای نمی توان این نظام را از پای در بیاورد.

وی با یادآوری اینکه اقتدار ملی ایران را مطرح در سه سطح كشور، منطقه ای و جهانی است تاثیرگذاری بر معادلات جهانی را بزرگترین ثمره این اقتدار عنوان کرد و گفت: همین اقتدار ملی در سطح كشوری است كه موجب بی تاثیر شدن تحریم های كمرشكن دشمنان علیه ایران شده است و آنان را به فرصتی برای رشد و شكوفایی نظام اسلامی تبدیل كرده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اقتدار ملی موجود در نظام اسلامی موجب تاثیرگذاری بر خیزش و حركت ملت های مسلمان منطقه علیه دیكتاتورها است و هراس روز افزون دشمنان از قدرتمند شدن ایران و بیداری جهان اسلام از ثمرات این اقتدار است.

حجت الاسلام رجبی ادامه داد: اقتدار ملی ایران در سطح جهان امروز انقلاب اسلامی را به الگوی برای تمام ملت های آزادی خواه جهان تبدیل كرده است.

قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)با بیان اینكه تا 15 سال پیش آمریكا طرح خاورمیانه نوین و دهكده جهانی را مطرح می كردافزایش روز افزون اقتدار ملی ایران و تاثیرگذاری آن بر تمام معادلات جهان را موجب نقش بر آب شدن این برنامه های استكبار جهانی دانست و افزود: دشمنان به هر اندازه كه برای نابود سازی چنین اقتداری تلاش كنند این موضوع در سراسر جهان گسترش خواهد یافت و اقتدار ملی مبتنی كفر و استبداد را به ورطه نابودی خواهد كشاند و این همان وعده الهی است كه محقق می شود.

وی، بر فراگیر شدن تمدن شکوهمند اسلامی در جهان تاکید کرد و گفت: این فراگیری وعده خداوند متعال است که محقق می‌شود.

قائم مقام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) رقابت‌های ناسالم و غلط را دیگر محور آسیب رسان به اقتدار ملی عنوان کرد و ادامه داد: این رقابت‌ها ضمن صدمه وارد کردن به اقتدار ملی موجب شادی دشمن می‌شود.



حجت‌الاسلام رجبی غفلت از دشمن را از دیگر عوامل آسیب رسان به اقتدار ملی دانست و افزود: اعتقاد به دشمن بودن دشمن و شناخت ترفندهای آن منوط به داشتن بصیرت است.

وی به عناصر تضعیف كننده اقتدار ملی اشاره كرد و قانون گریزی، بازی در زمین دشمن و رقابت های غلط میان مسئولان را بر اساس بیانات رهبر فرزانه انقلاب مصادیق این عوامل عنوان کرد و افزود: فتنه 88 نتیجه قانون گریزی سران فتنه، تضعیف اسلام و ارزشهای اسلامی بازی در زمین دشمن و تلاش مسئولان برای تخریب یكدیگر را نمود بارز رقابت های غلط كه موجب تضعیف اقتدار ملی می شود.