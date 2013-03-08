قدرت و صلابت فدائیان ولایت طبس در رزمایش واکنش سریع بیت المقدس

سرهنگ رجبعلی غلامی در حاشيه برگزاري اين رزمايش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این رزمایش 10 دسته از بسیجیان فدائیان ولایت در اردوگاه قدس به انجام عملیتهای تاکتیکی، دفاع از کوی و برزن، مقابله با نا آرامی ها، عملیات های مجزای امداد و نجات و ... پرداختند.

فرمانده سپاه ناحیه طبس افزود: برگزاری چنین رزمایشهایی در سطح کشور به منظور حرکتی بازدارنده در مواجهه با دشمنان خارجی و ایادی داخلی است.

صبح امروز نیز مراسم صبحگاه و سان با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان به همراه خانواده های معظم شهدا در ناحیه سپاه طبس برگزار شد.

حجت الاسلام مهاجریان امام جمعه طبس در این مراسم آمادگی جوانان و بسیجیان را در هر زمان و مکان در برخورد با خطرهای احتمالی بسیار مهم و ارزشمند دانست و اظهار داشت: دشمنان قسم خورده اسلام و ایران آنقدر در خواب غفلت فرو رفته اند که گاه و بیگاه گزینه های نظامی را روی میز پیشنهادات مذاکره شان میگذارند و این نشان از خالی بودن دستها و افکار باطل آنان است.

به گزارش مهر، این رزمایش ظهر امروز با اجرای دفاع از کوی و برزن در محل قرارگاه قدس طبس خاتمه یافت.