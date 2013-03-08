منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های نماز جمعه این هفته چناران اظهار کرد: نقش منابع طبیعی در کنترل آبهای سطحی، تغذیه سفره های زیر زمینی، حفظ و تولید خاک نباتی، اکسیژن، لطافت هوا، پالایش گازهای سمی، تامین غذا و پروتئین، تولید مواد دارویی و صنعتی، پناهگاه حیات وحش، تولید علوفه و چوب بر کسی پوشیده نیست.

امام جمعه چناران افزود: منابع طبیعی برای همه نسل ها و در تمام عصرها آفریده شده لذا حفظ این منابع برای نسل های آینده باید هدفی بزرگ قلمداد شود.

حجت الاسلام تاجی با اشاره به گزارش حقوق بشر و رئیس سازمان حقوق بشر گفت: این گزارش به لحاظ شکلی و محتوایی با گزارش های قبلی هیچ تفاوتی ندارد.

وی بیان کرد: نهادهای بین المللی تحت نفوذ استکبار به بهانه حقوق بشر بیشترین ظلم را به بشریت روا میدارند، اما جای تاسف است که مردم مظلوم سوریه توسط تروریست های مورد حمایت غرب و استکبار قتل عام می شوند و مردم مظلوم بحرین برای رسیدن به حقوق اولیه خود تحت فشار حاکم جور هستند و شیعیان مظلوم پاکستان در خون خود می غلتند ولی هیچ نهاد بین المللی و حقوق بشر در حمایت از آنها عکس العملی نشان نمی دهد.

امام جمعه چناران در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه یکی از نمونه های انفاق حرام یعنی رشوه را نام برد و گفت: یکی از بلایای بزرگی که از گذشته دور گریبان گیر بشر بوده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد بلای رشوه خواری است که یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست و سبب می شود عده ای فرصت طلب منافع طبقات ضعیف را تصاحب کنند.

حجت الاسلام تاجی افزود: اگر باب رشوه خواری در جامعه گشوده شود، قوانین نتایج معکوس خواهد داد زیرا سرمایه داران هستند که قدرت پرداخت رشوه دارند و قوانین بازیچه آنها برای ظلم و تجاوز به حقوق ضعفا است و برای این است که در هر جامعه ای که رشوه نفوذ کند شیرازه آن از هم پاشیده و ظلم و فساد و تبعیض در همه سازمان ها نفوذ و از عدالت و قوانین جز نامی باقی نمی ماند لذا در اسلام مساله رشوه با شدت هرچه تمام مورد سرزنش قرار گرفته و یک گناه کبیره محسوب می شود.