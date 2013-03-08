به گزارش خبرگزاری مهر، مدير کل ورزش و جوانان در ابلاغي رسمي سرپرست جديد روابط عمومي اداره کل ورزش و جوانان استان قم را منصوب کرد.

به همین منظور در ابلاغ عباس جهان‌بيني خطاب به سعيد معارفوند سرپرست جديد روابط عمومي اين اداره کل آمده است: «با عنايت به تجربه و تعهد جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان سرپرست روابط عمومي اين اداره کل تعيين مي‌گرديد، اميد است با توکل به خداوند متعال و بهره‌گيري و استفاده از همکاري واحدهاي مختلف اداره کل در انجام وظايف محوله موفق باشد».

گفتني است: سعيد معارفوند در حالي به عنوان سرپرست جديد روابط عمومي اداره کل ورزش و جوانان استان قم منصوب شد که پيش از اين علي آنسته از کارکنان با سابقه اين اداره کل مسئول روابط عمومي بود و در مسئوليت جديدي انجام وظيفه خواهد کرد.

اعزام دو و میدانی کاران قمی به مسابقات قهرمانی داخل سالن نونهالان کشور

دو و میدانی کاران قمی روزهای پایانی هفته جاری در پیکارهای دو و میدانی قهرمانی رده سنی نونهالان داخل سالن کشور با حریفان به رقابت می پردازند.

این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی کمیته نونهالان فدراسیون دو و میدانی کشورمان، اولین دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی نونهالان دختر و پسر کشور به میزبانی استان خراسان رضوی به انجام خواهد رسید.

اولین دوره رقابت های دومیدانی داخل سالن قهرمانی نونهالان کشور در دو بخش دختران و پسران امروز جمعه 18 اسفند ماه به میزبانی مشهد برگزار می شود و پیش بینی حضور حدود 250 نفر شرکت کننده در این رقابت ها شده است.

همچنین طبق برنامه ریزی مسئولان برگزاری این رقابت ها، نونهالان دو و میدانی کار دختر و پسر سراسر کشور در این مسابقات به ترتیب صبح و بعدازظهر در سالن دو و میدانی باغبانباشی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد با هم به رقابت خواهند پرداخت.

معرفی افراد برتر پیکارهای قهرمانی تيراندازي با تفنگ و تپانچه قم

پيکارهاي تيراندازي قهرماني جام فجر در استان قم با معرفي افراد برتر رشته‌هاي تیراندازی با تفنگ بادی و تپانچه بادي رسما پایان یافت.

بر اساس برنامه ریزی هیئت تیراندازی استان قم، مسابقات تيراندازي قهرماني استان قم با شرکت تيراندازان از تمام ادارات، نهادها و ارگان‌هاي دولتي استان در سالن تيراندازي شهيد زين‌الدين منطقه نوبهار قم به انجام رسيد و با معرفي افراد برتر هر دو رشته پايان يافت.

این پیکارها در حالی برگزار شد و چهره های برتر خود را شناخت که نتايج مسابقات با حضور 43 شرکت کننده مشخص شد و در پايان از نفرات برتر در حضور رئیس و سایر مسئولان هیئت تیراندازی قم با اهدا حکم و جوايز ارزنده قدراني شد.

نفرات برتر مسابقات تیراندزای قهرمانی جام فجر آقایان قم در رشته تفنگ بادی به ترتیب علی اصغر کلهر، محمد ستاری و حامد غره باقی هستند در حالی که در رشته تپانچه بادی نیز امیرحسین متوسل، محمود جعفرغفار و محمد مهره ساز اول تا سوم شدند.

