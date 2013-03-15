امیر پوررحمانی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: تولید "آسمان هوای باران دارد" به دلیل مشکلات مالی در حال حاضر متوقف شده و پیش‌بینی می‌کنم در صورت مرتفع شدن مشکلات، نیمه اردیبهشت سال 92 کار را دوباره شروع کنیم. طرح سری دوم سریال از خودم است و مینو فرشچی نویسنده داستان است. پیمان عباس‌زاده نیز در حال نگارش فیلمنامه است.

وی استقبال مخاطبان از سری اول سریال را انگیزه ساخت سری دوم عنوان و اظهار امیداوری کرد: سری دوم سریال "آسمان همیشه ابری نیست" به دلیل تنوع بیشتری که نسبت به سری اول آن دارد، با استقبال خوبی مواجه خواهد شد.

تهیه‌کننده "آسمان هوای باران دارد" در ادامه افزود: نگارش فیلمنامه تا نیمه فروردین سال 92 به پایان می‌رسد و وارد مرحله پیش‌تولید سریال خواهیم شد.

وی موضوع داستان را مسایل دختران عنوان کرد و گفت: داستان سری دوم ملودرامی با موضوعات سریال "آسمان همیشه ابری نیست" است. محور اصلی داستان مقوله تعلیم و تربیت است با موضوعاتی چون تب بازیگری، مواد مخدر، آدامس های روان گردان، رابطه فرزندان با پدر و مادر.

پوررحمانی درباره عوامل این سریال گفت: علی موذنی کارگردان و مهران رجبی و مینا نوروزی‌فر از بازیگران اصلی این سریال هستند.

تهیه‌کننده "آسمان هوای باران دارد" از دادن اطلاعات بیشتر به دلیل مشخص نبودن اعتبار سریال خودداری کرد و گفت: عوامل دیگر و اطلاعات تکمیلی در نیمه فروردین سال 92 مشخص خواهند شد.