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۹ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۰

همزمان با ايام شهادت فاطمه زهرا (س)

مسابقه تفسير سوره كوثر برگزار مي شود

مسابقه تفسير سوره كوثر برگزار مي شود

كانون ادبي فرهنگسراي اقوام به مناسبت ايام شهادت حضرت فاطمه (س) مسابقه تفسير سوره كوثر را برگزار مي كند .

به گزارش  خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، زنده نگه داشتن اخلاق فاطمي ، احياء و بسط و گسترش اين اخلاق بين قشر جوان جامعه از جمله اهداف برگزاري اين مسابقه است .

برگزيدگان مسابقه تفسير سوره كوثر نيمه اول مرداد ماه معرفي خواهند شد .

بنابر اعلام روابط عمومي فرهنگسراي اقوام براي شركت در مسابقه تفسير ادبي و عرفاني سوره كوثر، تمام علاقمندان به علوم قرآني مي توانند آثار خود را تا 31 تيرماه و حداكثر در 10 صفحه به فرهنگسراي اقوام ارسال كنند .

فرهنگسراي اقوام در انتهاي بزرگراه نواب ، ميدان ابوذر ، خيابان سجاد جنوبي ، ميدان بهاران واقع است .

 

کد مطلب 201441

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