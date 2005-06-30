مسابقه تفسير سوره كوثر برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، زنده نگه داشتن اخلاق فاطمي ، احياء و بسط و گسترش اين اخلاق بين قشر جوان جامعه از جمله اهداف برگزاري اين مسابقه است .

برگزيدگان مسابقه تفسير سوره كوثر نيمه اول مرداد ماه معرفي خواهند شد .

بنابر اعلام روابط عمومي فرهنگسراي اقوام براي شركت در مسابقه تفسير ادبي و عرفاني سوره كوثر، تمام علاقمندان به علوم قرآني مي توانند آثار خود را تا 31 تيرماه و حداكثر در 10 صفحه به فرهنگسراي اقوام ارسال كنند .

فرهنگسراي اقوام در انتهاي بزرگراه نواب ، ميدان ابوذر ، خيابان سجاد جنوبي ، ميدان بهاران واقع است .