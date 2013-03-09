به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کریم‌خاوری در ابتدای این نشست با بیان اینکه دف‌نوازان "مشتاق" از سال 76 تاسیس شده است، افزود: در این سالها همواره سعی من بر این بوده است که بعد از پرورش هنرجویان با آنها کنسرت برگزار کنم تا بتوانند هنر خود را بروز دهند.

وی با اشاره به اینکه سعی من بر توسعه ساز دف در چارچوب اصالت آن بوده است، ادامه داد: اصالت از هر چیز دیگری برای من مهمتر است اما با این همه در کنار اصالت کوشش کرده‌ام تا ساز دف را توسعه ببخشم.

این نوازنده دف با اشاره به اینکه تعداد دف‌نوازان در این اجرا به 60 نفر می‌رسد، گفت: دف‌نوازی و اجرای کوبه‌ای مربوط به بخش دوم این کنسرت می‌شود که دف‌نوازان در قالب سه گروه به صحنه می‌آیند تا قطعاتی را با ریتم‌های نو و کاملا جدید برای مخاطبان به اجرا بگذارند.

در ادامه این نشست فردین کریم‌خاوری آهنگساز دف‌نوازان مشتاق درباره کنسرت یپش‌رو گفت: بیشتر قطعات ساخته شده برای این اجرا از فرم و سازبندی جدیدی برخوردار هستند و همچنین افزون بر تغییر ریتم سعی کردیم حرکت در قطعات ساری و جاری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تمام کوشش ما بر این بوده است که با شناخت به این عرصه پا بگذاریم، اظهار کرد: در واقع می‌توان گفت این کنسرت با توجه به سازبندی و ملودی قطعات یک آزمون و خطا و تجربه است که البته سعی کردیم خطا را به صفر برسانیم.

این آهنگساز سه تصنیف و دو آواز را قطعات بخش نخست کنسرت یادشده خواند و ادامه داد: این قطعات در شور و اصفهان اجرا می شود. "می خواهمت" ، "یار شدم" و "عاشقانه" به ترتیب با اشعاری از فریدون مشیری، مولانا و سیاوش کسرایی تصانیف اجرای پیش رو هستند. همچنین در این کنسرت دو قطعه آوازی نیز با شعرهایی از سعدی و سیاوش کسرایی به اجرا درمی‌آید.

این نوازنده سه تار با اشاره به اینکه تمامی قطعات بر اساس توانایی‌های سالار عقیلی ساخته شده اند، در مورد سازبندی دف‌نوازان مشتاق گفت: تنوع صدایی یکی از دلایل استفاده از سازهای جدید است و ما سعی کردیم با استفاده از سازهایی که صدای باس و بمی دارند و در واقع صدای آنها متمایز با صدای زیر سازهای کلاسیک ایرانی است، صدایی نو و تازه‌ای را به گوش مخاطب برسانیم و تا حدودی هم به حجم کار بیفزاییم.

در پایان این نشست مهرداد کریم خاوری نیز با اشاره به اینکه در بخش دوم 12 قطعه را برای مخاطبان اجرا می کنیم، اظهار کرد: تا پیش از این بیشتر دف‌نوازی بر روی ریتم های ساده انجام می شده است که از همین رو ما سعی کردیم در این اجرا از ریتم های تازه و متنوع استفاده کنیم همچنین بنا داریم توانایی های دف که پیش از این کمتر شنیده شده است را در این کنسرت به گوش مخاطب برسانیم.

حمید قنبری، تنبک و ضرب زورخانه ای، مهرداد ناصحی، کمانچه، مهرداد عالمی، بم صراحی، سهیل سان احمدی، تارباس، سعید بهرامی، عود، حمید سوزنده و امیر فتحیان، سه تار و سینا گلکار، تار و سه تار، سایر نوازندگان گروه دف نوازان مشتاق هستند که مهرداد کریم خاوری نوازنده دف، کوزه و دهل و فردین کریم خاوری نوازنده دل تار و سه تار را با صدای سالار عقیلی همراهی می کنند.

همچنین در این کنسرت ساز شورانگیز با الگوی سه تار نیز مورد استفاده قرار می گیرد. سازی که از زمره سازهای ابداعی حسین علیزاده به شمار می رود. هرچند حسین علیزاده شورانگیز را بیشتر با الگوی تنبور به صحنه می برد.

کنسرت گروه دف نوازان مشتاق به خوانندگی سالار عقیلی، آهنگسازی فردین کریم خاوری و سرپرستی مهرداد کریم خاوری 24 و 25 اسفند ماه در تالار وحدت برگزار می شود.