جواد سهامیان مقدم در گفتگو با مهر تاکید کرد: بیمه مرکزی، شورایعالی بیمه و سندیکای بیمه گران در مورد مسائل مربوط به پولشویی مراقبت جدی بعمل می آورد و وزارت اقتصاد نیز با برنامه ریزی ها و سندهایی که در این زمینه تهیه شده است، جلوی هرگونه پولشویی در صنعت بیمه را گرفتند و پولشویی در صنعت بیمه شکل نمی گیرد.

مدیرعامل بیمه ایران در مورد فعالیت صنعت بیمه در خارج از مرزها عنوان کرد: ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند اموال و دارایی های خود را از طریق بیمه نامه های مربوطه در بیمه ایران بیمه کرده و از این نوع بیمه نامه ها خریداری کنند.

وی با اشاره به واحدهای مختلف بیمه ای در کشورهای حوزه خلیج فارس، افزود: مسافرانی که قصد سفر به ایران را دارند می توانند به این واحدها مراجعه کرده و در سفر به ایران خود را تحت پوشش بیمه حوادث، اموال، بیماری و غیره قرار دهند.

سهامیان مقدم خاطرنشان کرد: همچنین ایرانیانی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند می توانند تحت پوشش بیمه های مذکور قرار گیرند.

وی به فعالیت بیمه ای در بخش انرژی کشور از قبیل نفت، گاز و پتروشیمی اشاره و بیان کرد: در بخش های مختلف این صنعت نظیر تاسیسات و ساخت و سازها فعال هستیم، مثلا طرح های اجرایی در پارس جنوبی بیمه می شوند و در صورت حادثه خسارت دریافت می کنند که از جمله آن غرق شدن جکت 13 بوده است.

سهامیان مقدم افزود: در بخش های انرژی، نفت خام، فرآورده های نفتی و مسئولیت هایی که این فرآورده ها و تاسیسات آنها ممکن است ایجاد کند، تحت پوشش قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه حوزه انرژی چه به صورت کنسرسیوم و چه با مشارکت سایر شرکت های بیمه تحت پوشش قرار داده شده اند، تصریح کرد: در بخش هوایی و دریایی مانند کشتی ها و ماشین آلات آنها بیمه شده اند.