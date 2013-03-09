لزوم تخصیص تسهیلات بیشتر به کردستان/ نقش شورای توسعه غرب و شرق پررنگ می شود

سالار مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست برگزار شده با رئیس شورای توسعه غرب و شرق کشور در راستای پیگیری اعتبارات استان کردستان در راستای جبران محرومیت و کمبود های این استان عنوان کرد: در این نشست که با حضور امید کریمیان نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد و رئیس شورای توسعه غرب و شرق کشور برگزار شد مهمترین نیازها و مطالبات مردم کردستان مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه پنجم و همچنین قوانین جاری شورای توسعه غرب و شرق کشور باید نسبت به اختصاص ردیف های اعتباری ویژه به استان های غربی و شرقی کشور اقدام کنند که کردستان نیز جزو این استانها به شمار می رود و در این نشست نیز مهمترین نیازهای این استان در حوزه های مختلف مطرح شد و با نظر مساعد رئیس شورا مقرر شد که نشست های کاری بیشتری برای بررسی هر چه بهتر مسائل برگزار شود.

عضو مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از مهمترین نیازهای کردستان در حال حاضر تلاش برای توسعه سرمایه گذاری در دو بخش دولتی و خصوصی است که در این نشست رئیس شورای توسعه غرب و شرق کشور وعده داد زمینه را برای حضور هر چه بیشتر شرکت های وابسته به نهادهای دولتی در کردستان فراهم می کند.

وی با اشاره به نیاز استان کردستان برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی بیان کرد: با توجه به ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف انتظار می رود که با اختصاص تسهیلات ارزان قیمت از سوی بانک ها و موسسات مالی زمینه برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه های مختلف به ویژه سه بخش صنعت، معدن و کشاورزی فراهم شود.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم نقش آفرینی شورای توسعه غرب و شرق کشور در راستای توسعه هر چه بیشتر استان کردستان افزود: شورا در چهارچوب قانون وظایف متعددی را دارد که البته تاکنون به دلیل عدم پیگیری مناسب بخش زیادی از این وظایف نادیده گرفته شده است و انتظار می رود که با پیگیری های بیشتر و برگزاری نشست های نمایندگان مردم استان با مسئولان این شورا شاهد اقدامات بهتری در این بخش باشیم.

وی به وعده رئیس شورای توسعه غرب و شرق کشور برای کمک بیشتر به استان کردستان برای رسیدن به توسعه و پیشرفت بهتر در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: قرار است که از این به بعد نشست های شورای توسعه غرب و شرق کشور با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شود تا بتوان نیازهای این مناطق را به خوبی شناسایی و برای رفع کمبودها نیز برنامه ریزی کرد.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسائل و نیازهای مطرح شده در این نشست عنوان کرد: استان کردستان ظرفیت ها و استعدادهای بسیار خوبی را در حوزه های مختلف در اختیار دارد که متاسفانه تاکنون بهره برداری از این ظرفیت های نادیده گرفته شده است و انتظار می رود که در این بخش شاهد فعالیت ها و اقدامات بهتری باشیم.

امید کریمیان با اشاره به ظرفیت های کردستان در حوزه تجارت خارجی به ویژه در شهرستان مریوان اظهار داشت: در صورت داشتن برنامه ریزی مدون و سیاست گذاری درست می توان در بخش اقدامات بهتری را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرد که در نتیجه این مهم هم از آمار بیکاری کاسته می شود و هم زمینه برای رشد و توسعه بیشتر کردستان فراهم می شود.

وی در پایان بار دیگر خواستار حضور پررنگ تر شورای توسعه غرب و شرق کشور در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها برای استان کردستان و سایر مناطق شرقی و غربی کشور شد و گفت: باید از تمام ظرفیت های ایجاد شده در چارچوب قانون برای کمک به مردم بهره برداری شود.

در این نشست رئیس شورای توسعه غرب و شرق کشور نیز به ارائه گزارشی از برنامه ها و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی این شورا پرداخت.