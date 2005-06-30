خدمت صادقانه مهمترين علت پيروزي دكتر احمدي نژاد در انتخابات بود

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج ، علي تركاشنوند در سي و هفتمين گردهمايي شهرداران كلانشهرهاي كشور در كرج افزود : اعتماد مردم به رئيس جمهور منتخب نشان از شناخت مردم از افراد خدمتگزار است و در واقع جامعه اسلامي ما با انتخاب احمدي نژاد نشان داد كه انديشه ها و تفكر او را پذيرفته وخواهان تحقق يافتن انديشه هاي وي در مديريت جامعه است .

وي با برشمردن ويژگي هاي مديريتي احمدي نژاد در شهرداري تهران تصريح كرد : اين شيوه اي است كه بايد مورد استفاده تمام مسئولان كشور قرار گيرد و زمينه ايجاد رضايت در جامعه از راه خدمتگزاري واقعي فراهم شود .

تركاشوند خاطرنشان كرد : جلب رضايت شهروندان براي شهرداري كرج در رأس امور است و اين نهاد تمام تلاش خود را براي تحقق خدمتگزاري بي منت خواهد كرد .

معاون خدمات شهري شهرداري تهران نيز در اين نشست حضور گسترده مردم در انتخابات را نشان شعور بالاي سياسي جامعه دانست و گفت : علي رغم تمام تبليغات مسمومي كه براي تحريم انتخابات انجام شد ، مردم ايران نشان دادند كه همواره خود تصميم گيرنده هستند و نمي توان مطلبي را به آنها ديكته كرد .

محمد جواد محمدي زاده افزود : انتخاب دكتر احمدي نژاد نشان داد كه مردم تشنه عدالت هستند و از شنيدن شعار خسته شده اند و كسي را مي خواهند كه قصد خدمت واقعي داشته باشد .