خدمت صادقانه مهمترين علت پيروزي دكتر احمدي نژاد در انتخابات بود

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج ، علي تركاشنوند در سي و هفتمين گردهمايي شهرداران كلانشهرهاي كشور در كرج افزود : اعتماد مردم به رئيس جمهور منتخب نشان از شناخت مردم از افراد خدمتگزار است و در واقع جامعه اسلامي ما با انتخاب احمدي نژاد نشان داد كه انديشه ها و تفكر او را پذيرفته وخواهان تحقق يافتن انديشه هاي وي در مديريت جامعه است .
وي با برشمردن ويژگي هاي مديريتي احمدي نژاد در شهرداري تهران تصريح كرد : اين شيوه اي است كه بايد مورد استفاده تمام مسئولان كشور قرار گيرد و زمينه ايجاد رضايت در جامعه از راه خدمتگزاري واقعي فراهم شود .
تركاشوند خاطرنشان كرد : جلب رضايت شهروندان براي شهرداري كرج در رأس امور است و اين نهاد تمام تلاش خود را براي تحقق خدمتگزاري بي منت خواهد كرد.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران نيز در اين نشست حضور گسترده مردم در انتخابات را نشان شعور بالاي سياسي جامعه دانست و گفت : علي رغم تمام تبليغات مسمومي كه براي تحريم انتخابات انجام شد ، مردم ايران نشان دادند كه همواره خود تصميم گيرنده هستند و نمي توان مطلبي را به آنها ديكته كرد .
محمد جواد محمدي زاده افزود : انتخاب دكتر احمدي نژاد نشان داد كه مردم تشنه عدالت هستند و از شنيدن شعار خسته شده اند و كسي را مي خواهند كه قصد خدمت واقعي داشته باشد .
گفتني است سي وهفتمين نشست كلانشهرهاي كشور به ميزباني كرج عصر روز چهارشنبه با حضور شهرداران 9 كلانشهر كشور برگزار شد.
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