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۱۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

پیرفلک خواستار شد:

سرعت گیرها و تابلوهای هشدار دهنده نقاط حادثه خیز قائم شهر ساماندهی شود

سرعت گیرها و تابلوهای هشدار دهنده نقاط حادثه خیز قائم شهر ساماندهی شود

قائم شهر - خبرگزاری مهر: فرماندار قائم شهر خواستار ساماندهی سرعت گیرها و تابلوهای هشدار دهنده نقاط حادثه خیز شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک صبح شنبه در جلسه شورای ترافیک قائم شهر اظهار داشت: بافت مرکزی شهر با توجه به واحدهای تجاری، خدماتی و تعدادی از دستگاههای اجرایی شهرستان، حجم تردد و عبور و مرور ها را در روزهای پایانی سال بیشتر می کند، باید مدیریت و تدبیر ویژه ای شود.
 
وی با اشاره به طرح ساماندهی دستفروشان از نقطه مرکزی به مکان دیگر، افزود: با انتقال دستفروشان از مرکز شهر مقداری از مشکلات ترافیکی و تردد کاهش یافته است.
 
رئیس شورای ترافیک شهرستان قائم شهر، به مدیریت عبور و مرور در 5 میادی شهر وردی و خروجی در محور بابل، سوادکوه، جویبار، ساری و کیاکلا اشاره و تاکید کرد: از این تعداد سه میادی ساری، سوادکوه و بابل از مسیرهای مهم شهرستان هستند که باید بدون معطلی و تاخیر از گره ترافیکی در این سه نقطه جلوگیری شود.
 
وی با بیان اینکه قائم شهر یک مسیر ترانزیتی و پل ارتباطی با استانهای دیگر است، اذعان داشت: با واگذاری زمین و اختصاص بودجه ساختمان پلیس راه در شهرستان موجب کاهش مشکلات ترافیکی، حوادث و تردد آسان می شود.
 
پیرفلک ازاداره راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری و اداره راه و شهرسازی برای برطرف کردن مشکلات، نصب تابلوهای هشدار دهنده و علائم راهنمایی کمک خواست.
 
وی بهسازی و رنگ آمیزی سرعت گیرهای استاندارد و تعویض تابلوهای هشدار دهنده در مسیر راهها و نقاط حادثه خیز را تاکید کرد.
 
رئیس راهنمائی و رانندگی قائم شهر با اشاره به اینکه متاسفانه در سطح شهرستان، نقاط حادثه خیز بسیاری وجود دارد، گفت: علیرغم مکاتباتی که شده تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفت.
 
سرهنگ یارعلی زارع با اشاره به عدم نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده، عدم آشنایی مسافران به شهر اظهارداشت: برای کاهش حوادث و مشکلات برای مسافران باید علامت گذاری نقاط مختلف و آشکار سازی مسافران  جدی گرفته شود.
 
وی با بیان اینکه برای نصب تابلوها، شهرستان ضعیف عمل می کند، افزود: برای کاهش حوادث  باید نصب تابلوهای هشدار دهنده را در قائم شهر افزایش داد.
 
قائم شهر دومین شهر پرتراکم کشور است.
کد مطلب 2014545

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