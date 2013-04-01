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۱۲ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۱۵

در سال 1392 ؛

اسکواش 8 مسابقه قهرمانی كشور در رده پایه برگزار می‌کند

اسکواش 8 مسابقه قهرمانی كشور در رده پایه برگزار می‌کند

اسکواش ایران در سال 1392 با برگزاری 8 دوره مسابقه قهرمانی کشور در رده پایه به دنبال استعدادیابی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، كميته فني فدراسيون اسکواش درخلال مسابقات جايزه بزرگ جام نوروز تشكيل جلسه داد و برگزاری 8 مسابقه قهرمانی كشور در سال آینده را به تصویب رساند.

در اين نشست برنامه مسابقات قهرماني كشور و جشنواره‌های زير 11 سال كه از سوی كميته مسابقات پيشنهاد شده بود مورد تاكيد قرار گرفت.
سایر مصوبات به شرح زیر است:
- جشنواره آينده سازان 1 در اراك، ارديبهشت ماه به صورت انفرادی دختران و پسران
- جشنواره آينده سازان 2 در مشهد، شهريور ماه، به صورت انفرادی دختران و پسران
- قهرمانی کشور 13و15 سال در تهران مرداد ماه، به صورت انفرادی دختران و پسران
- قهرمانی كشور 17و19 سال در يزد شهريور ماه، به صورت انفرادی دختران و پسران

بازیکنان بزرگسال بالای 19 سال در قالب ليگ‌‎های دسته برتر، دسته يك، جام حذفی و مسابقات آزاد و جايزه بزرگ که در طول سال برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2014577

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