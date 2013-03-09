توسعه گردشگری سیاستی مطلوب برای کاهش بیکاری در تالش

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شکری ظهر امروز در جلسه اشتغال این شهرستان افزود: صنعت گردشگری امروزه یکی از ابعاد مهم توسعه و از پویاترین بخش های اقتصادی جهان محسوب می شود.

وی اظهارداشت: گردشگری از نظر درآمد و توسعه جزو چند صنعت بر جسته موجود دنیا قرار گرفته و ظرفیت این را دارد که با ایجاد اشتغال و درآمد بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوامع از قبیل بیکاری و فقر را کاهش دهد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی گفت: کشور ایران جزو 10 کشور نخست مستعد جهان و دارای جاذبه های فراوان و کم نظیر برای توسعه امر گردشگری است.

وی افزود: گردشگری به عنوان یک فرآیند اجتماعی و اقتصادی دارای ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و امنیتی است و در سال های اخیر در سراسر دنیا به ویژه در ایران اسلامی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

شکری اظهارداشت: یکی از مهمترین دلائل توجه به این صنعت، اثرات اقتصادی در افزایش شاخص های توسعه و رشد تولید و درآمد ملی است.

وی گفت: این صنعت ضمن ایجاد یک رشته فعالیت های جدید در جامعه موجب فعال شدن دیگر بخش های اقتصادی و همینطور می تواند در برقراری موازنه ارزی نیز اثرات سازنده ای داشته باشد.

نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی قلمداد می کنند.

وی در ادامه بیکاری را از مسائل عمده اقتصادی و اجتماعی جوامع کنونی دانست و و بر ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید تاکید کرد.

شکری همچنین گسترش پدیده گردشگری یکی از راهکارهای ایجاد فرصت های شغلی و رهایی از بیکاری در جامعه ذکر کرد و یادآورشد: بخش گردشگری اشتغال بیشتری را نسبت به سایر بخش ها ایجا می کند.