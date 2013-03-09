ارتباط از طریق فیبرنوری برای جزیره خارک برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سملیان - مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر در این باره با بیان اینکه پیش از این ارتباطات مردم جزیره خارک از طریق رادیویی تامین می شد که به دلیل موقعیت جغرافیایی آن ارسال سیگنال در برخی مقاطع زمانی با مشکل مواجه بود، اظهار داشت: پس از برقراری این ارتباط، پهنای باند در دسترس مردم و شرکت های فعال در جزیره خارک افزایش می یابد. به نحوی که

با برقراری ارتباط فیبرنوری در این جزیره، کاربران در بخش های مختلف از ارتباطی با کیفیت مناسب و به صورت دائمی برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه سال 85 نیز تلاش هایی به منظور برقراری ارتباط به صورت فیبرنوری برای جزیره خارک صورت گرفته بود که به دلیل مشکلات متعدد، این موضوع عملیاتی نشد، ادامه داد: پس از راه اندازی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر در مهرماه سال جاری، استاندار بوشهر از این اداره کل به عنوان نماینده حاکمیت در بخش Ict خواست تا پیش از پایان سال جاری، ارتباط فیبر نوری این جزیره برقرار شود.

سملیان با اشاره به تلاش های صورت گرفته در این خصوص گفت: اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان در راستای وظایف محوله از سوی وزارت ICT نشست های متعددی را میان مسئولان ذیربط در حوزه زیرساخت و شرکت نفت فلات قاره برقرار کرد که به دنبال تعامل به دست آمده، اتصال فیبرنوری جزیره خارک به دست متخصصان بومی منطقه برقرار و هم اکنون آماده بهره برداری است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر، با بیان اینکه بیش از این ارائه خدمات در این حوزه در جزیره خارک از سوی شرکت های خارجی تامین می شد، گفت: پس از اعمال تحریم ها، شرکت های خارجی دیگر پاسخگوی تعهدات خود درباره برطرف کردن خرابی های ایجاد شده نبودند و در همین راستا، متخصصان داخلی کشورمان این تحریم ها را به فرصتی بزرگ تبدیل کردند و با همتی مضاعف، اتصال فیبر نوری جزیره خارک را عملیاتی کردند.

وی افزود: جزیره خارک به دلیل شرکتهای فناوری فعال در حوزه فراورده های نفتی که تماما به دست متخصصان داخلی و بومی مدیریت می شود، یک نماد تولید ملی در کشور است.