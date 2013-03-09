عکاس خبرگزاری مهر برگزيده جشنواره عكس "تعاون، كار ورفاه اجتماعي"شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستين دوره جشنواره عکس کار، تعاون، اشتغال كه از سوي وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، 583 عکاس با ارسال بيش از پنج هزار قطعه عکس به دبیرخانه این جشنواره براي حضور در نمایشگاه آثار منتخب رقابت كردند كه این آثار در دو مرحله از سوی اساتید صاحب نام عکاسی مورد داوری قرار گرفت.



پس از ارزيابي داوران، 86 قطعه عکس (به صورت تک عکس و مجموعه) از 62 عكاس شایسته ی حضور در نمایشگاه آثار منتخب این جشنواره شناسايي شدند كه از اين تعداد عكس راه يافته به نمايشگاه، بدون درنظر گرفتن رتبه، اثر هشت عكاس به نامهاي "هیوانقشی" ،"علی صفری" ،"اصغربشارتی" ،"حسین ملکی" ،"محمدگلچین" ،"افشین آذریان" ،"نوید ریحانی" و "علی سراج همدانی" بعنوان شايسته تقدير انتخاب شدند.



از برگزيدگان اين آثار طي مراسمي كه با حضور سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی در مجموعه فرهنگی، ورزشی تهران برگزار شد، با اهداي تندیس،لوح تقدیر و جوايز تجليل شد.



نخستین جشنواره ملی عکس "کار، تعاون و اشتغال" در سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" با هدف ارایه توانمندیهای زنان و مردان خلاق و کارآفرین ایرانی در سه در سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی با محوريت تعاون و کارآفرینی، کارآفرینی و گردشگری، معیشت و کارآفرینی، فرهنگ کار، وجدان کار، بنگاه های اقتصادی خوداشتغالی، اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه، بهداشت و ایمنی کار و کار و بانوان، تعاون و اشتغال، نقش تعاون در کارآفرینی، کارآفرینی و صادرات، نقش دولت در کارآفرینی، کار و اخلاق حرفه ای و مشاغل خرد آذرماه امسال در تهران برگزار شد.



اصغر بشارتي هنرمند جوان و پرتلاش قشمي در كارنامه هنري خود در سطح استاني، ملي و بين المللي موفقيتهايي از جمله مقام اول مسابقه عکس هرمزگان من، مقام برتر دومین دوره عکس ایران شناسی، مقام برتر مسابقات عکس بخش میراث فرهنگی جشنواره درجشنواره عکس زمان، مقام برتر مسابقات نگاه سرخ، مقام برترودیپلم افتخار اولین دوره مسابقات عکس ایران شناسی، مقام برتر اولین دوره عکاسی زیر آب ایران،مقام دوم عکاسی خبر استان هرمزگان، مقام برتر پنجمین دوره فیلم اردیبهشت استان هرمزگان و ... را ثبت كرده است.