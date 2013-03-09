مردم و روحانیون استان بوشهر کشتار شیعیان پاکستان را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از طلاب و روحانیون و مردم استان بوشهر با همراهی آیت‌الله صفایی‌بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تجمع اعتراض‌آمیزی را در اعتراض به کشتار شیعیان پاکستان به دست وهابیت برگزار کردند و ضمن محکوم‌کردن این اقدام خواستار برخورد با عمال این اقدامات شدند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان بوشهر در این تجمع با بیان اینکه شیعیان، جان خود را برای اهل بیت عصمت و طهارت گذاشته‌اند، اظهار داشت: دشمنان اسلام با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راه تخریب اسلام، از وهابیت به عنوان ابزار پیاده‌کردن سیاست‌های خود استفاده می‌کند.

حجت الاسلام جمالی به اقدامات فرقه ضاله وهابیت اشاره کرد و اضافه کرد: فرقه وهابیت یک فرقه منزوی در سطح جهان است که به دنبال قلع و قمع شیعه در سراسر جهان است..

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان با فرقه‌های ضاله را تکفیر کرد و ادامه داد: مبارزه با برگزاری گرامی‌داشت حضرت رسول (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، همدستی با استعمارگران، ترویج اسلام هراسی و تبلیغ سوء علیه اسلام در دنیا گوشه‌ای از جنایات وهابیت است.

در پایان این تجمع نیز بیانیه اعتراض‌آمیزی در محکومیت جنایات این فرقه، قرائت و شعار مرگ بر آمریکا سر داده شد.