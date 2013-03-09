تغییر نام فدراسیون ورزش های سنتی و بازیهای بومی محلي

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر حسن زاده در مجمع سالیانه هیئت ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی استان فارس اظهار داشت:براساس تصمیمات گرفته شده به زودی نام فدراسیون کنونی به صورت سابق یعنی فدراسیون روستایی و عشایری تغییر می کند.

وی در ادامه بیان کرد: تغییر نام فدراسیون روستایی و عشایری در ماه های گدشته بسیار غیر کارشناسانه بود زیرا که هیچ یک از افرادآشنا به رشته روستایی و عشایری در مجمع تغییر نام حضور نداشتند.

رئیس هیئت ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی استان فارس تصریح کرد: مسئولان مربوطه دلیل تغییر نام فدراسیون را فعال کردن رشته های ورزشی در روستاها عنوان کردند در حالی که تاکنون هیچ فدراسیون و هیئتی اقدام به راه اندازی رشته خود در روستاها نکرده است.

حسن زاده اضافه کرد: به واقع فدراسیون روستایی و عشایری تنها تشکیلاتی است که ماهیت کارش برابر با مرام نامه ورزشی وزارت ورزش و جوانان است زیرا کلیه خدمات در این فدراسیون رایگان است و هیچ گاه تبانی در رشته های مربوط به این فدراسیون اتفاق نمی افتد.

وی تاکید کرد: در شراط کنونی که نام فدراسیون ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی به نام سابق خود باز می گردد لازم است تا مسئولان مربوطه زمینه های لازم برای انجام مناسب ورزش در میان روستاییان و عشایر را بیشتر فراهم کنند.