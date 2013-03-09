توسعه فضای سبز همگام با توسعه صنعتی در اولویت شهرک های صنعتی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین ظهر امروز به مناسبت هفته منابع طبیعی در جمع همیاران طبیعت بر ضرورت نقطه اتصال صنعت با طبیعت تاکید کرد و افزود: این امر با توسعه پایدار و آمایش سرزمین تحقق می یابد.

وی ادامه داد: هفته درختكاري فرصتي مناسب براي نگاهي دوباره به وضعيت فضاهاي سبز و محيط زيست در بخش هاي مختلف استان است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان یادآورشد: شركت شهرك هاي صنعتي در كنار رسالت آماده سازي و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي توسعه صنعتي لازم مي داند به ميزان توسعه فضاهاي صنعتي بر غناي فضاهاي سبز و طبيعت پيرامون مراكز صنعتي استان بيافزايد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان نیز در این مراسم با اهدای لوحی به مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان وی را به عنوان نمونه برتر مرتبط با منابع طبیعی در سال 91 معرفی کرد.

در بخشی ازاین لوح آمده است: از این که با همت عالی واقدام خداپسندانه خود محیط های صنعتی استان را تشویق به ایجاد فضای سبز مناسب کرده و موجب افزایش ظرفیت زیستگاهی و پایداری آن شده اید تا تعامل پایدار بین حفاظت از منابع طبیعی و صنعت تقویت شود صمیمانه قدردانی و بدین وسیله جنابعالی را به عنوان نمونه برتر مرتبط با منابع طبیعی در سال 91 معرفی می کنم.

در پایان مراسم نیز از تعدادی از همیاران طبیعت توسط منابع طبیعی استان قدردانی شد.