عوض حیدر پور نماینده مردم شهر رضا و عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سخنان دادستان کل کشور مبنی بر اینکه فتنه گران این بار با شعارمردم فریبانه حمایت از پا برهنه ها و وعدالت به صحنه می آیند گفت: بله این سخنان درست است و اخباری از جلسات درونی این حلقه به بیرون درز کرده آنها در این جلسات قرائت جدیدی از ولایت فقیه اعلام کردند که احتمالا شعار عدالت خواهی نیز یک سازوکار تبلیغاتی وسیع برای ترویج نظریه شان خواهد بود.

عضو کمسیون امنیت ملی با اشاره به فتنه احتمالی انتخابات و نحوه شکل گیری این شعارها گفت: یک حلقه انحرافی اطراف آقای رئیس جمهور ایجاد شده که این حلقه با نمایش قدرت و نظریه های جدید پا به عرصه ظهور گذاشته است.

حیدر پور با اشاره به اینکه اطلاعاتی که از این جلسات به بیرون درز کرده نگرانی وسیعی ایجاد کرده است، اظهار داشت: برداشت ما این است که حلقه انحرافی نظریه پردازی و برنامه مدونی تنظیم کرده و علاوه بر آن با منابع بسیار زیادی که در سالهای گذشته جمع آوری کرده توانسته دار و دسته هایی را نیز با خود همراه کنند.

وی به اقدامات پیشگیرانه مسئولان در قبال حلقه انحرافی اشاره کرد و گفت: به طور طبیعی مبادی ذیربط اقداماتی را انجام خواهند داد اما ما به عنوان نمایندگان مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می دهیم و در زمان مقتضی در در مورد این حلقه اطلاع رسانی خواهیم کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: البته در زمان لازم قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سایر جاهائی که باید امنیت را فراهم کنند به اقدامات حلقه انحرافی رسیدگی خواهد کرد.

