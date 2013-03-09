34 اکیپ بر توزیع فراورده های خام دامی طی ایام نوروز در جنوب کرمان نظارت دارند

ابراهیم توکلی در گفتگو با مهر با اشاره به تشدید نظارت دامپزشکی در ایام نوروز اظهارداشت:مردم فرآورده های خام دامی مایحتاج خود را از مراکز معتبر ومورد تائید دامپزشکی تهیه نمایند.

وی افزود: گوشت قرمزموجود در قصابی ها حتما باید مهر تائید دامپزشکی را داشته باشد.

مدیرکل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه 34اکیپ ثابت وسیار در دوشیفت کاری صبح وعصر بر فرآورده های خام دامی در ایام نوروز نظارت دارند تصریح کرد:این نظارت از 26 اسفند ماه آغاز وتا 13فروردین ماه سال 92 ادامه دارد.

وی با اشاره به اماکنی که در این طرح مورد نظارت قرار می گیرند خاطرنشان کرد:مراکز توزیع فراورده های خام دامی،رستوران ها،هتل ها وسایر مراکزی که اقدام به طبخ غذا با فرآورده های دامی می کنند در این طرح مورد بازرسی ونظارت قرار می گیرند.

توکلی ابرازداشت:دراین مدت خودروهای ویژه حمل فراوردهای خام دامی وتمامی سردخانه های نگهداری فرآورده های خام دامی نیز به صورت ویژه کنترل می شوند تا گوشت سالم وبهداشتی در بازار توزیع شود.

مدیر کل دامپزشکی جنوب کرمان با بیان اینکه مامورین دامپزشکی به صورت مستمر بر عرضه فرآورده های خام دامی در تمام طول سال نظارت دارند اذعان داشت:شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مشکل با شماره تلفن 1512تماس ویا به شبکه های دامپزشکی در سطح شهرستان ها مراجعه نمایند.

