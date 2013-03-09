به گزارش خبرنگار مهر، علی اصحابی ظهر شنبه در آئین کاشت درخت در شهرک های صنعتی استان زنجان این تعداد نهال در 4 هکتار زمین کاشته می‌شود و با توجه به اینکه به لحاظ قانونی باید 15 درصد فضای شهرک‌های صنعتی به فضای سبز اختصاص یابد این حرکت نمادین موجب تشویق صاحبان صنایع در این شهرک‌ها خواهد شد.



وی با بیان اینکه کاشت این تعداد درخت در هفته منابع طبیعی با هدف نهادینه کردن فرهنگ درختکاری و حفظ منابع طبیعی صورت می گیرد، در خصوص آبرسانی به شهرک روی زنجان افزود: با توجه به پیگیری‎های صورت گرفته و برآورد هزینه اولیه اقدامات عمرانی این شهرک در زمینه آبرسانی آغاز خواهد شد تا بتوان به وسیله آن فضای سبز را در این شهرک تخصصی تا حد قابل توجهی افزایش داد.



مجوز 74 معدن در استان زنجان صادر شده است



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در مراسم کاشت نهال در شهرک صنعتی زنجان که در پنجمین روز برگزار شد، اعلام کرد: امسال 530 هزار نهال توسط اداره منابع طبیعی و شهرداری برای توسعه فضای سبز تهیه و کاشته شده است،



بهمن اسکندری با بیان اینکه امسال مجوز 74 معدن در استان صادر شده است، گفت: سختگیری ها در این رابطه صرفا برای حفظ محیط زیست که متعلق به همه مردم است انجام می‌شود.



به گفته وی حفظ فضای سبز یکی از دغدغه‎های محیط زیست است، زیرا اگر در این بخش توجه جدی صورت نگیرد طولی نمی‌کشد که در بحث تنفس هوای پاک و وقوع سیل و همچنین فرسایش خاک حوادث ناگواری رخ خواهد داد.



اسکندری با بیان اینکه منابع طبیعی جزو انفال است، افزود: انفال ثروت همه افراد جامعه و مسئولیت آن با حاکم شرع است که در حال حاضر ولی فقیه از وضعیت موجود و استفاده‎های غیرمجاز در این زمینه بسیار ابراز نگرانی دارند.



وی با تاکید بر توسعه پایدار مبتنی بر حفظ محیط زیست و منابع طبیعی گفت: حفظ محیط زیست و منابع طبیعی وظیفه تک‎تک افراد جامعه است تا در سایه آن جامعه به توسعه پایدار دست پیدا کند و قطعاً با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد.