به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آقاخانی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی مانور روز بدون حادثه و اولین مانور ارتقا ایمنی موتورسواران، افزود: کاهش 25 درصدی تلفات جادهای موتورسواران نشان دهنده توجه ویژه به این موضوع است که در دو بعد کنترل و فرهنگسازی به این موضوع توجه شده است.
وی ادامه داد: برگزاری اولین مانور ارتقاء ایمنی موتورسواران با هدف آگاهسازی و فرهنگسازی نسبت به مسائل ایمنی موتورسواران یکی از اقدامات موثر در زمینه کاهش تلفات تصادفات جادهای است.
معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: به دلیل اقدامات موثر در کاهش تلفات جادهای نشان دولتی کاهش تلفات توسط رئیس جمهور به ریاست سازمان حمل و نقل جادهای اعطا شد.
آقاخانی تاکید کرد: مانور روز بدون حادثه ویژه برون شهری خواهد بود تا همانند کشورهای پیشرفته شاهد ایمنی و کاهش تلفات جادهای باشیم.
وی افزود: موتورسواران روستاها توسط بخشداران و دهیارها شناسایی خواهند شد و پس از ثبتنام از آنها و تشکیل کلاس و آموزش علاوه بر ارائه گواهینامه آموزشی لباس شبرنگدار، کلاه و شبرنگ موتورسیکلت به آنها اعطا خواهد شد زیرا موتورسواران روستایی فاقد این تجهیزات هستند و بیشترین تلفات موتورسواران شب هنگام در تقاطعها رخ میدهد.
معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان افزود: در مانور روز بدون حادثه ترافیکی به ترتیب پلیس راه، موتورسواران، راه و شهرسازی، اورژانس، هلال احمر، آتشنشانی، امدادخودرو و دستگاههای دیگر مانند استانداری و اداره حمل و نقل رژه خواهند رفت.
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