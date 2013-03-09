به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آقاخانی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی مانور روز بدون حادثه و اولین مانور ارتقا ایمنی موتورسواران، افزود: کاهش 25 درصدی تلفات جاده‌ای موتورسواران نشان دهنده توجه ویژه به این موضوع است که در دو بعد کنترل و فرهنگ‎سازی به این موضوع توجه شده است.

وی ادامه داد: برگزاری اولین مانور ارتقاء ایمنی موتورسواران با هدف آگاه‌سازی و فرهنگ‎سازی نسبت به مسائل ایمنی موتورسواران یکی از اقدامات موثر در زمینه کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای است.

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: به دلیل اقدامات موثر در کاهش تلفات جاده‎ای نشان دولتی کاهش تلفات توسط رئیس جمهور به ریاست سازمان حمل و نقل جاده‎ای اعطا شد.

آقاخانی تاکید کرد: مانور روز بدون حادثه ویژه برون شهری خواهد بود تا همانند کشورهای پیشرفته شاهد ایمنی و کاهش تلفات جاده‌‎ای باشیم.

وی افزود: موتورسواران روستاها توسط بخشداران و دهیارها شناسایی خواهند شد و پس از ثبت‎نام از آن‎ها و تشکیل کلاس و آموزش علاوه بر ارائه گواهی‎نامه آموزشی لباس شبرنگ‌دار، کلاه و شبرنگ موتورسیکلت به آنها اعطا خواهد شد زیرا موتورسواران روستایی فاقد این تجهیزات هستند و بیشترین تلفات موتورسواران شب هنگام در تقاطع‎ها رخ می‎دهد.

معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان افزود: در مانور روز بدون حادثه ترافیکی به ترتیب پلیس راه، موتورسواران، راه و شهرسازی، اورژانس، هلال احمر، آتش‎نشانی، امدادخودرو و دستگاه‎های دیگر مانند استانداری و اداره حمل و نقل رژه خواهند رفت.