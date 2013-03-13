صدور مجوز راه اندازی 37 پردیس پولی برای دانشگاهها

سید ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال جاری مجوز راه اندازی 37 پردیس خودگردان دانشگاهی صادر شده است و درخواست برای راه اندازی پردیس خودگردان دانشگاه های تبریز و کرمان هم در دست بررسی است.

وی ادامه داد: شرایط راه اندازی پردیس های خودگردان دانشگاهی به دانشگاه ها ابلاغ شده، دانشگاهی که شرایط لازم را دارا باشد می تواند درخواست راه اندازی پردیس خود را به دفتر گسترش آموزش عالی ارایه دهد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی درباره پردیس های بین الملل گفت: پردیس بین المل نداریم، تنها شعبه های دانشگاه صنعتی شریف و تهران در کیش هستند که پردیس بین الملل محسوب می شوند، مابقی دانشگاه ها دارای پردیس خودگردان هستند.

وی ادامه داد: پردیس بین‌الملل همان گونه که از نامش پیداست دانشجوی خارجی پذیرش می کند درحالی که پردیس های خودگردان دانشگاهی که مختص دانشجویان خارجی نیست بنابراین از دانشگاه هایی پردیس بین الملل داشتند خواستیم تا نام پردیس بین الملل را به پردیس خودگردان تغییر دهند، همچنین دانشگاه‌های دیگر تحت عنوان پردیس بین المل مکاتبه نمی کنند.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی تصریح کرد: تنها دانشگاه هایی می توانند درخواست راه اندازی پردیس خودگردان را ارایه دهند که جزء دانشگاه‌های برتر و دانشگاه‌های یک تا 20 باشند و به اندازه کافی در راه اندازی دوره کارشناسی ارشد و دکتری قدمت داشته باشند.

به گزارش مهر، پردیسهای خودگردان دانشگاههای همان شعب 2 دانشگاهها هستند که به صورت شهریه ای اداره می شوند.