سه ايستگاه مطالعه سيار در سمنان راه اندازی شد/تشکیل هیئت موسس انجمن خیرین کتابخانه ساز در استان

به گزارش خبرنگار مهر، امير علي عموزاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کتابخانه های عمومی استان سمنان ضمن اشاره به توصیه مقام معظم رهبري مبني بر اينكه باید نهاد كتابخانه‌هاي عمومي با كمك ساير دستگاه‌هاي فرهنگي و اجتماعي كشور، برنامه‌هايي را طراحي کند كه همه ايرانيان اهل مطالعه شوند گفت: اجراي طرح ايستگاه مطالعه نيز در اين راستا صورت گرفته است.

وي افزود: طرح "ايستگاه مطالعه" يكي از برنامه‌هاي این نهاد براي عمومي کردن و ارتقاي سرانه مطالعه مفيد در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري است.

مدير كل كتابخانه هاي استان سمنان با بيان اينكه در سطح استان بالغ بر 50 كتابخانه ثابت وجود دارد خاطر‌نشان كرد: سه ايستگاه مطالعه سيار نيز در بانك ملي مركزي، استانداري و راه‌آهن راه‌اندازي شده و بر اساس سياست نهاد كتابخانه‌ها تعداد این ايستگاه‌ها افزايش خواهد يافت.

عموزاده ضمن بیان اینکه ايستگاه مطالعه به معناي‌ آوردن كتابخانه به فضاهاي پرتردد بوده و راهي است كه كتاب سهل تر در اختيار مردم قرار گيرد، خاطرنشان كرد: در هر ايستگاه قفسه كتابي با پانزده عنوان كتاب مفيد شامل پنج عنوان كتاب كودك و نوجوان و ده عنوان كتاب مخصوص بزرگسالان وجود دارد.

وی با اشاره به اينكه ماهيانه عناوين كتابها در ايستگاه‌هاي مطالعه عوض مي شود افزود: در ايستگاه مطالعه راه‌آهن شهر سمنان روزي دو بار شارژ كتاب مي‌شود.

مدير كل كتابخانه هاي استان سمنان تصريح كرد: هر فرد مي‌تواند با مراجعه به اين ايستگاه، كتاب مورد علاقه خود را انتخاب و در محل ايستگاه و يا در محل ديگري مطالعه كرده و حداكثر پس از پانزده روز به همين ايستگاه يا هر يك از ايستگاه‌هاي مطالعه در سراسر كشور و يا به يكي از كتابخانه‌هاي عمومي تحت پوشش نهاد كتابخانه‌هاي عمومي باز گرداند.

عموزاده ادامه داد: در قسمت پايين هر ايستگاه مطالعه، محلي براي بازگرداندن كتاب هاي مطالعه شده تعبيه شده است كه افراد در اين محل مي‌توانند پيشنهاد هاي خود را براي اجراي بهتر اين طرح ارائه کنند.

وي اظهار داشت: چنانچه افراد علاقمند به نگهداري كتابها براي خود باشند مي توانند بابت هر جلد كتاب مبلغ دو هزار تومان به حساب 123 به نام موسسه انتشارات كتاب نشر نزد بانك تجارت و ملي در كليه شعب كشور و يا به شماره كارت ملي 6037991199516588 به نام موسسه انتشارات كتاب نشر واريز و کتاب را خریداری کنند.

مدير كل كتابخانه هاي عمومی استان سمنان همچنین از اختصاص سهمیه جذب نیرو از طریق آزمون در کتابخانه های عمومی این استان خبر داد افزود: این امر در قالب استخدام سراسری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و از طریق آزمون کتبی و شفاهی انجام می شود و سهمیه استان سمنان 14 نفر تعیین شده است.

عموزاده با تاکید بر اینکه ثبت نام متقاضیان از بیستم تا بیست و هشتم بهمن از طریق پورتال اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های کشور انجام شده است اظهار داشت: پیش بینی می شود که این آزمون در هفته آینده برگزار شود.

وی اضافه کرد: افراد جذب شده در رشته های مختلفی از جمله کتابداری، امور مالی، فناوری اطلاعات، امور انجمن ها، امور مشارکت ها، امور اداری، آمار و برنامه ریزی در بخش های ستادی و کتابخانه ای مشغول به کار می شوند.

مدير كل كتابخانه هاي عمومی استان سمنان با اشاره به این مطلب که از 14 نفر سهمیه استخدامی استان سمنان هشت نفر به عنوان کتابدار در کتابخانه ها و شش نفر در بخش های ستادی به کارگیری می شوند، عنوان کرد: آزمون استخدامی نهاد در دو مرحله انجام می پذیرد که در مرحله اول آزمون کتبی است و به صورت عمومی در سطح کشور برگزار می شود.

عموزاده از عضویت شش درصدی مردم استان سمنان در کتابخانه های عمومی خبر داد و گفت: این رقم بر اساس چشم انداز 20 ساله باید به 35 درصد افزایش یابد که این مهم به صورت پلکانی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به راه اندازی ایستگاه مطالعه در شهرستان سمنان، اظهار داشت: تا کنون سه ایستگاه در مکان های استانداری، ایستگاه راه آهن و بانک ملی مرکزی دایر شده است.

مدير كل كتابخانه هاي عمومی استان سمنان یادآور شد: در این ایستگاهها 15 عنوان کتاب و از هر کتاب 25 نسخه تزریق شده که به صورت روزانه شارژ و به صورت ماهیانه عناوین آن عوض می شود.

وی از تشکیل هیئت موسس انجمن خیرین کتابخانه ساز در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: در آینده قرار است این انجمن در حوزه شهرستانها نیز تشکیل شود.

عموزاده با بیان اینکه ساخت چهار کتابخانه جدید نیز در سمنان در دست پیگیری است، افزود: از این تعداد دو مرکز در پارک آبشار و پارک شقایق تاسیس شده است که دارای محیطی با طراوت و با نشاطی بوده و مجهز به سالن جلسات، اینترنت، قرائت خانه و کتابخانه است که امیدوارم تا پایان سال افتتاح شوند.

مدير كل كتابخانه هاي عمومی استان سمنان با اشاره به اینکه کتابخانه دیگری در مهدیه سمنان و دیگری در زینبیه سمنان راه اندازی و به نام شهید سردار شاطری مزین می شود، افزود: تمام کتابخانه های شهرستان مجهز به کتابخانه ویژه کودک و دسترسی به اینترنت شده اند.

عموزاده در خاتمه با بیان اینکه باید در تمامی روستاهای بالای یک هزار و 500 نفر کتابخانه دایر شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی روستاها به جزء روستای خیرآباد، مومن آباد و پایگاه هوایی از این خدمات بهره مند هستند.

