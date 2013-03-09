مقاومت بر ضد اشغالگران قدس ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، کمیته های مردمی مقاومت فلسطین " شاخه مسلحانه غزه" امروز تاکید کرد ترور رهبران فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی، آنها را مقاوم تر می کند.

علی الششنیه" سخنگوی کمیته های مردمی فلسطین تصریح کرد: خط مشی مقاومت در برابر رژیم اشغالگر ادامه خواهد یافت و هرگز از آن چشم پوشی نخواهیم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی، درگیری حقیقی را با صهیونیستها نشان می دهد.

کمیته های مردمی ضمن هشدار در خصوص اینکه، اقدامات رژیم صهیونیستی تنها مسلمانان فلسطین را تحریک نمی کند، بلکه تحریک کننده مسلمانان در همه جهان است، اقدامات اخیر این رژیم را تحولی خطرناک توصیف و آن را نشان دهنده ذهنیت افراطی در برابر مقدسات اسلامی عنوان کردند.

این کمیته ها با تاکید بر اینکه تکرار این تجاوزات رویارویی تمام عیار را برای دفاع از مقدسات سبب خواهد شد، از امت اسلامی اقدامی سریع را برای یاری رساندن به قرآن و مسجد الاقصی خواستار شد.