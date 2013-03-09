سرمربی موقت ماشین سازان مشخص شد/ عدم حمایت مسئولان اصلی ترین عامل ناکامی

احد اصغر نژاد سخنگوی باشگاه ماشین سازی تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال کناره گیری حسین خطیبی از سرمربیگری تیم ماشین سازی تبریز، ولی حاتمی عهده دار هدایت این تیم در دیدار هفته جاری برابر تیم گل گهر سیرجان خواهد بود.

وی افزود: حاتمی سرمربی تیم امید ماشین سازی در بازی با گل گهر سیرجان در لیگ دسته اول باشگاه های کشور هدایت تیم بزرگسالان باشگاه را به عهده خواهد داشت.

اصغرنژاد در ادامه با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی ناکامی تیم ماشین سازی در فصل جاری لیگ دسته اول عدم حمایت مسئولان از این تیم بود، اظهار داشت: به نظر من اگر از ابتدای فصل از تیم ماشین سازی حمایت های لازم به عمل می آمد، این تیم هرگز دچار مشکل نمی شد و اکنون در پایین جدول قرار نداشت.

وی ادامه داد: به واقع امسال در حق تیم ماشین سازی ظلم شد و این تیم ریشه دار و قدیمی اسیر برخی مشکلاتی شد که حقش نبود.

سخنگوی باشگاه ماشین سازی در عین حال گفت: به نظر من شخص شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، بخصوص آقای ششگلانی همیشه از تیم ماشین سازی حمایت کرده و اگر حمایت های دیگر مسئولان نصف حمایت های ایشان بود، اکنون ماشین سازی در نیمه بالایی جدول حضور داشت.

وی افزود: آقای ششگلانی به واقع برای تیم ماشین سازی سنگ تمام گذاشته و هر کجا بوده خودش را فدای ماشین سازی کرده که جا دارد از ایشان به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان و رئیس شورای اسلامی شهر تبریز قدردانی کنم.

اصغر نژاد همچنین سهم زیادی از موفقیت های تیم تراکتورسازی تبریز در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را در سایه تلاش های مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این باشگاه دانست و تاکید کرد: شک نکنید که موفقیت تیم تراکتورسازی پس از حمایت هواداران، در سایه تلاش های شبانه روزی سردار پورجمشیدیان و سردار جعفری بوده و من اطلاع دارم که ایشان چقدر برای تیم تراکتورسازی زحمت می کشند.

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز روز دوشنبه از چارچوب بازی های هفته بیست و سوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور در سیرجان به میهمانی تیم گل گهر خواهد رفت.

ماشین سازی هم اکنون با 13 امتیاز در قعر جدول گروه الف این رقابتها قرار دارد و جدی ترین گزینه برای سقوط به دسته دوم به حساب می آید.