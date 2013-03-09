اجراي 50 طرح صنعتي با مشاركت بنياد بركت/ افتتاح بخش CCU بيمارستان جاجرم

به گزارش خبرگزاري مهر، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی گفت: 50 طرح صنعتی مستقر در داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، برای تامین مالی به بنیاد برکت معرفی شدند.

محمدرضا باقری عنوان کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی استان بر اساس وظیفه سازمانی خویش، برای پیگیری و رفع مشکلات و موانع تولید از زمان عقد قرارداد تا کل مدت حیات واحد صنعتی اقدام می‌کند.

وی افزود: این شرکت با شناسایی و بررسی طرح‌های در حال اجرا، واحدهای به بهره‌برداری رسیده فعال، طرح‌های توسعه‌ای و همچنین واحدهای صنعتی راکد شده استان که در راستای تولید یا احداث واحد صنعتی با مشکل مواجه هستند، در سال جاری اقدام به معرفی 50 واحد صنعتی به بنیاد برکت کرده است که با رایزنی‌های انجام شده بیش از نیمی از این واحدها موفق به عقد قرارداد با این بنیاد می‌شوند.

باقری تصریح کرد: بنیاد برکت، به منظور کمک و همیاری برای بهبود و ارتقاء توانمندی اقتصادی و کارآفرینی واحدهای کسب و کار در مناطق کـمتر توسعه یافته و محروم، در راسـتای تحقـق اهداف سند چشـم انداز جمـهــوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.



682 جهیزیه به زوج های جوان زیرپوشش كمیته امداد خراسان شمالی اهدا شد

مدیركل كمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمال گفت: 682 سری جهیزیه به زوج های جوان زیر پوشش كمیته امداد این استان در سال جاری اهدا شده است.

امان الله حسین پور عنوان كرد: از این تعداد اهدا جهیزیه، 646 سری هدیه ازدواج به پسران زیر پوشش این نهاد بوده است.

وی افزود: برای تهیه این تعداد جهیزیه، افزون بر سه میلیارد و230 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیركل كمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی با اشاره به این كه یكی از رسالت‌های این نهاد ترویج و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی در برپایی ازدواج‌های آسان، كم‌هزینه و پایدار است، گفت: 27 سری جهیزیه به ارزش 189 میلیون ریال نیز به زوج های نیازمند غیرمددجو توسط كمیته امداد استان در سال جاری اهدا شده است.



بخش CCUبیمارستان جوادالائمه جاجرم افتتاح شد

بخش CCU بیمارستان حضرت جوادالائمه(ع) جاجرم با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و شهرستان افتتاح شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاجرم گفت: بیمارستان 32 تختخوابی جاجرم با بخش‌های عمومی، داخلی، اطفال و جراحی عمومی و زنان و بخش جانبی دیالیز به مردم منطقه خدمات رسانی می‌کند.

علی عباسی عنوان کرد: این بخش تخصصی با چهار تخت CCU و یک تخت ICU پیشرفته و تجهیزات کامل با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان احداث و تجهیز شد.

وی با اشاره به اینکه هزینه تجهیز هر تخت بالغ بر 48 میلیون تومان بوده است، افزود: از آن جا که بیماری‌های قلبی و عروقی نخستین دلیل مرگ و میر در کشور و استان است و بیماران قلبی این منطقه تاکنون به مرکز استان اعزام می‌شدند، احداث این بخش در بیمارستان جاجرم ضرورت داشت.