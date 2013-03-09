تماسهای مشکوک با بازیکنان آلومینیوم پیش از دیدار با فجر/احتیاجی به دلالان ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی عصر شنبه در نشست خبری پیش از بازی آلومینیوم و ذوب آهن، اظهار داشت: ذوب آهن تیم بسیار خوب و پر مهره ای است اما با توجه به میزبانی تیم ما در این دیدار، امیدوارم بتوانیم از امتیاز حضور گسترده هواداران به عنوان یار دوازدهم تیم در این دیدار استفاده کنیم.

وی ادامه داد: این دیدار برای ما همانند یک بازی فینال است و بازیکنان ما باید با تمام توان خود در این دیدار حاضر شوند تا اجازه ندهیم امتیازات این دیدار از بندرعباس خارج شود.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با بیان اینکه ذوب آهن طی هفته های اخیر بسیار آماده بوده است، عنوان کرد: ما شناخت خوبی از تیم ذوب آهن داریم و امیدوارم همه چیز در این دیدار از جمله قضاوت داوران خوب و بدون حاشیه پیش برود تا هر تیمی که مستحق سه امتیاز است، بتواند امتیازات این دیدار را کسب کند.

مظلومی در ادامه افزود: پس از بازی با فجر ما از لحاظ روحی و روانی نیز روی بازیکنان کار کردیم و تلاش کرده ایم تا بازیکنان از استرس و فشار دور شوند و در بازی با ذوب آهن بر بازی مسلط باشیم و بتوانیم این تیم را شکست دهیم.

وی در خصوص دریافت شش گل از تیم فجر در دیدار هفته گذشته آلومینیوم نیز گفت: نتیجه این دیدار یک حادثه بود که کمتر تکرار می شود چون تیم ما توان خود را مقابل نفت آبادان و پرسپولیس به خوبی به نمایش گذاشت اما در برابر فجر کیفیت نا مناسب زمین به شدت بر روی کار بازیکنان ما تاثیر گذاشت و این بازی درحالی در زمین دستغیب شیراز برگزار شد که زمین حافظیه کاملا آماده بود اما برخی تیمها همه کار می کنند تا از امتیازات میزبانی خود استفاده کرده و پیروز شوند.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در رابطه با شایعات مطرح شده پیرامون مصدومیت ایمون زاید نیز بیان داشت: متاسفانه برخی رسانه ها از چندین هفته سعی کرده اند علیه تیم ما جوسازی کنند و در حالی که بنده و ایمون زاید هیچ مشکلی با هم نداریم، سعی می کنند در این خصوص به دروغ مطالبی را عنوان و حاشیه سازی کنند.

مظلومی خاطرنشان کرد: دربی 74 دیگر تمام شده و به خاطره ها پیوسته و هم اکنون من و ایمون زاید تنها برای موفقیت آلومینیوم تلاش می کنیم و مصدومیت این بازیکن به علت بازی روی زمین سفت شیراز کاملا جدی بود که خوشبختانه این مصدومیت از دو روز پیش کم کم رفع شد و هم اکنون زاید در تمرینات شرکت می کند.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مطرح شدن شایعاتی در خصوص تبانی برخی بازیکنان آلومینیوم برای شکست عمدی مقابل فجر، اظهار داشت: من فکر نمی کنم که بازیکنان آلومینیوم آن قدر بی وجدان باشند که بخواهند دست به تبانی بزنند اما در روز بازی با فجر همه تیم ما به یکباره به هم ریخت.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان اضافه کرد: پس از این دیدار برخی بازیکنان و عوامل تیم گفتند که تماس هایی با آنها گرفته شده که متاسفانه این تماس ها تمرکز تیم ما را به هم زد.

مظلومی در پاسخ به این سوال که "آیا این تماس ها از سوی سرمربی سابق تیم آلومینیوم بوده است"، عنوان کرد: من فعلا نام این افراد را اعلام نمی کنم اما معتقدم این تماس ها پیش از بازی با فجر موجب از بین رفتن تمرکز بازیکنان ما برای این دیدار حساس شد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد مباحث نادرست بسیاری را بعد از آمدن من به آلومینیوم مطرح کرده اند و گفته اند که دلالان مظلومی را به آلومینیوم آورده اند اما باید به این افراد بگویم که من سالهاست در فوتبال کار می کنم و هیچ احتیاجی به دلالان ندارم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در خصوص عدم استفاده از محمد اسطنبلی در ترکیب آلومینیوم نیز گفت: عسکری و ابرقویی در دفاع برای آلومینیوم خوب کار کرده بودند و احتیاجی به تغییر آنها نبود اما با توجه به نتیجه دیدار با فجر احتمالا تغییراتی در خط دفاعی خواهیم داشت.

به گزارش مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و ذوب آهن اصفهان از ساعت 16 روز یکشنبه 20 اسفندماه در هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف یکدیگر می روند.

