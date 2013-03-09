رشته دانشگاهی سبک زندگی در مهدیشهر ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی یوسفیان عصر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر از تدوین سند راهبردی ارتقاء فرهنگ عمومی این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه تدوین دقیق این سند مستلزم شناسایی نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت ها است افزود: این سند راهبردی، مهندسی فرهنگی شهرستان در سال های آینده است و نقاط هدف و راه های دستیابی به آن را مشخص می کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر افزود: سند راهبردی مبتنی بر اسناد بالادستی و اهداف چشم انداز جمهوری اسلامی و منطبق بردیدگاه های حضرت امام ( ره ) و مقام معظم رهبری است.

یوسفیان با اشاره به نزدیک شدن چهارشنبه آخر سال نیز گفت: لزوم رعایت مسایل ایمنی در این روز از سوی افراد و به خصوص جوانان ضروری است.

وی همچنین اضافه کرد: به طور قطع اطلاع رسانی در زمینه پیامدهای منفی رفتارهای پرخطر می تواند نقش تعیین کننده و اثربخش در کاهش سوانح احتمالی داشته باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهدیشهر گفت: متأسفانه برخی رفتارهای افراطی در چهارشنبه آخر سال باعث شده این رسم کهن به جای اینکه موجبات شادمانی مردم را فراهم کند به راهی برای سلب آرامش افراد و به خطر افتادن سلامت و جان آنها تبدیل شده است.

در خصوص بررسی میزان نفوذ تاثیر ماهواره در شهرستان و همچنین تدابیر اتخاذ شده در خصوص مسایل چهارشنبه آخر سال از جمله موارد مورد بررسی در جلسه اخیر شورای فرهنگ عمومی بود.