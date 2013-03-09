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۱۹ اسفند ۱۳۹۱، ۲۱:۲۶

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كشف هفت هزار عدد مواد محترقه در بهارستان

كشف هفت هزار عدد مواد محترقه در بهارستان

غرب استان تهران - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامي بهارستان از كشف هفت هزار عدد مواد محترقه در این شهرستان و دستگيري دو نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار داوود عبدالمالكي با اعلام اين خبر اظهار داشت:با توجه به فرا رسیدن روزهاي پاياني سال و نزديك شدن به چهارشنبه آخر سال، طرح جمع آوري و پاكسازي مواد محترقه و منفجره خطرناك در بهارستان به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران كلانتري هاي 13 و 19بهارستان با اطلاعات بدست آمده با شناسايي دو انبار و سوله موفق به كشف بيش از هفت هزار عدد انواع مواد محترقه و منفجره شدند.

این مسئول عنوان کرد: نيروي انتظامي با بي نظمي و اخلالگري در حوزه تهيه و توزيع موادمحترقه برخورد قانوني خواهد كرد.

كشف بيش از 197 هزار عدد مواد محترقه در اسلامشهر

ماموران فرماندهي انتظامي اسلامشهر با شناسائي انبار موادمحترقه و دستگيري یک نفر، موفق به کشف بيش از 197 هزار انواع مواد محترقه در این شهرستان شدند.

سرهنگ پاسدار حمدالله نورائي افزود: در پي کسب خبري از مرکز فوريتهاي پليسي 110 مبني بر فعاليت فردي به نام" علي اکبر " در امر تهيه و توزيع مواد محترقه،موضوع در دستور کار ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي پس از شناسائي انبار ،موفق به دستگيري متهم شدند، در بازرسي پليس از انبار، 197 هزار و 632 عدد انواع مواد محترقه و منفجره کشف شد.

سرهنگ نورائي با اشاره به برخورد قاطع پليس با عرضه کنندگان مواد محترقه غيرمجاز تاکيد کرد: نيروي انتظامي با افرادي که به جهت کسب سود و منافع شخصي، اقدام به تهيه و توزيع مواد محترقه بين شهروندان مي کنند و باعث حوادث ناگوار براي خانواده ها مي شوند، برابر قانون قاطعانه برخورد مي کند.

کد مطلب 2015154

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