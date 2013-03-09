بحثي درباره انتقال مدیریت هواپیمایی آسمان از شیراز مطرح نيست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر بروز شایعاتی در خصوص سفر استاندار فارس به عراق و ترکیه تاکید کرد: در مسیر برگشت از کشور پرتغال هواپیمای ما دو تا سه ساعت توقف در کشور ترکیه داشت و این توقف دلیل سفر من به کشور ترکیه نیست ، سفر به کشور عراق نیز برای زیارت بوده و سفر کاری محسوب نمی شود.

وی اظهار داشت: نمی دانم چرا برخی افراد در این استان عادت به بیان چنین دروغ هایی دارند.

استاندار فارس در خصوص بحث خواهر خواندگی شیراز با یکی از شهرهای کشور پرتغال نیز عنوان کرد: در سفر ما به کشور پرتغال هیچگونه بحثی در خصوص خواهر خواندگی و یا برادر خواندگی شیراز با شهری دیگر مطرح نشده است.

از اجرایی کردن مصوبات دولت مفتخر هستم

صادق عابدین در پاسخ به سوالی مبنی بر انتقاد برخی از افراد از برگزاری آزمون استخدامی استانداری فارس گفت: برگزاری این آزمون از مصوبات دولت است و من هم به عنوان نماینده دولت وظیفه اجرای آن را بر عهده دارم.

وی تصریح کرد: اگر تنها استانداري باشم که این مصوبه را در کشور اجرا کرده ، از اجرای مصوبه دولت مفتخر هستم.

استاندار فارس در خصوص وضعیت مدیریت هواپیمایی آسمان در منطقه جنوب نیز تاکید کرد: هیچگونه بحثی در خصوص انتقال مدیریت هواپیمایی آسمان در شیراز مطرح نبوده بلکه طبق صحبت های انجام شده هواپیمایی آسمان در استان فارس نیز تقویت می شود.

صادق عابدین در خصوص برگزاری جشنواره عشایری در فارس یادآور شد: جشنواره عشایر در تهران برگزار شد و با استقبال بسیار مناسبی روبرو گشت که در این راستا استان فارس به عنوان یکی از استانهای عشایری کشور در خواست کرد که چنین جشنواره ای در این استان برگزار شود.

وی ادامه داد: در خواست کردیم که فرهنگ ، تاریخ ، صنایع دستی، نخبگان و شهدای عشایر مشخص شوند تا بتوان با برگزاری یک جشنواره باشکوه شاهد افزایش استقبال گردشگران از این مراسم باشیم.

استاندار فارس در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش نرخ کرایه های تاکسی در شیراز نیز ابراز داشت: به طور حتم فرماندار شیراز در خصوص اجرایی شدن این مصوبه بررسی های لازم را انجام می دهند و بعد از مقایسه با دیگر استانها اجازه اجرایی شدن این بحث را صادر می کند.