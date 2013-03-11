احداث ميدان در ورودي جاده محمدعلي پهلوان بجنورد/ پیگیری مردم نتيجه داد

به گزارش خبرنگار مهر، پيش از اين اهالي كلاته هاي محمدعلي پهلوان و شهيد آذرسا بجنورد خواستار اصلاح جاده گلستان شهر و ممانعت از بسته شدن راه فعلي اين روستاها بودند و به همین منظور در آذر و بهمن ماه سال جاري، با حضور در محل سه راهي جاده اين روستاها و گلستان شهر بجنورد، درخواست خود مبنی بر لزوم احداث میدان در این محل را با مسئولین راه و شهرسازی در میان گذاشتند.

این درخواست اهالي اين روستاها در واقع از زماني مطرح شد كه مشخص شد در طرح اصلاح و چهاربانده کردن مسير پنج کيلومتري جاده شهرک گلستان شهر(سايت مسکن مهر بجنورد)، راه فعلي اين روستاها بسته خواهد شد و آنان مجبور مي‌شوند با استفاده از دوربرگرداني در فاصله سه کيلومتري از انشعاب فعلي، به طرف روستاهاي خود حرکت کنند.

آنان آذرماه سال جاري در نخستين حضور دسته جمعی خود در محل راه انشعابي اين روستا از محور چهاربانده بجنورد - گلستان شهر، اين درخواست خود را به مسئولين حاضر در محل اعلام کرده و خواستند که در محل مذکور ميداني در نظر گرفته شود تا خودروهايي که قصد حرکت به سمت اين دو روستا را دارند بتوانند با دور زدن اين ميدان به روستاهاي مذکور بروند.

در آن دیدار مردم این دو روستا، در محور چهاربانده بجنورد - گلستان شهر که علاوه بر سايت مسکن مهر بجنورد، مسير دسترسي به روستاهاي باغچق، علي آباد و لنگر را نيز شامل مي‌شود، جمع شدند و با مطرح کردن خواسته های خود و اصرار بر احداث میدان در این محل، به نوعي سبب کوتاه آمدن مسئولين مربوطه شدند و قرار شد در محل مذکور ميداني در نظر گرفته شود.

چند روز بعد در محل انشعاب جاده اين روستاها ميداني موقتي برپا شد و به نظر مي‌رسيد با طراحي اين ميدان و اصلاح ساختار اين جاده مشکل مرتفع شده باشد.

اما پس از مدتي این ميدان موقت برچيده شد و پيمانکار اين محور نيز عمليات راه سازي خود را بر مبناي نقشه طراحي شده قديم و بستن راه ارتباطي فعلي اين دو روستا ادامه دادند و اين مسئله بار ديگر موجب شد تا مردم روستاي محمدعلي پهلوان و کلاته شهيد آذرسا به پیگیری های خود ادامه دهند.

آنان 24 بهمن ماه سال جاري در دومين درخواست خود در محل جاده مذکور حاضر شده و بار دیگر بر خواسته خود تاکید کردند.

در اين روز اهالي اين دو روستا در محل ورودی روستاهای خود در محور چهاربانده بجنورد - گلستان شهر، خواسته‌هاي خود را با مسئولين حاضر در ميان گذاشته و خواستار توجه و اقدام مناسب آنان شدند.

اهالي اين دو روستا مي‌گفتند که با وجود فاصله دو کيلومتري از بجنورد، از يک طرف فرودگاه، منفصل کننده روستاهاي آنان از شهر بجنورد است و از طرف ديگر نيز قطع اين محور فرعي ارتباطي و دورتر شدن مسير دسترسي به اين روستاها سبب مشکلات فراواني براي آنها مي‌شود.

تصويب احداث ميدان در ورودي محمدعلي پهلوان

در زمان حضور مردم این دو روستا در محل سه راهی کلاته محمدعلی پهلوان، مدير مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالي گفته بود كه احداث هر گونه تقاطع، مسائل ايمني و ترافيکي به دنبال دارد ولي اهالي اين دو روستا با بيان اين که مسير آن ها دور مي‌شود، بر احداث يک تقاطع اصرار دارند.

مسعود سفيدگران با بيان اينكه اهالي اين روستاها براي راست گرد مشکلي ندارند ولي براي چپ گرد بايد مسير طولاني تري را طي کنند، عنوان كرده بود كه ايجاد تقاطع از لحاظ فني توجيه ندارد ولي به دليل اصرار مردم در حال بررسي و برداشت مجدد نقشه هستيم و اگر در بخش تملک بتوانيم راه حل مناسبي پيدا کنيم، ممکن است که تقاطعي در اين مسير براي رفت و آمد اين روستاها ايجاد کنيم، اما قول آن را نمي‌دهيم!

اكنون اما پس از گذشت حدود يك ماه از دومين حضور دسته جمعی اهالي اين دو روستا در محل پروژه، گويا وعده داده نشده مدير مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي استان وفا کرده و بررسي ها و برداشت مجدد نقشه ها نیز نتيجه داده و در نهایت با تاييد شوراي ترافيك استان، احداث ميدان در ورودي اين روستاها به تصويب رسيده است.

در محل اجتماع پيشين اهالي روستاهاي محمدعلي پهلوان و كلاته شهيد آذرسا بجنورد، دو بنر از طرف اداره كل راه و شهرسازي خراسان شمالي نصب شده بود و بر روي اين پرده ها براي تصويب احداث ميدان در اين محل به مردم اين دو روستا تبريك گفته شده بود!

مسعود سفيدگران؛ مدير مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي خراسان شمالي نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاييد تصويب احداث ميدان در اين محل مي گويد: با بررسي هاي صورت گرفته و تاييد مسئولين ذيصلاح، احداث ميدان در ورودي جاده روستاهاي محمدعلي پهلوان و كلاته شهيد آذرسا در طرح اصلاح جاده گلستان شهر بجنورد تصويب شد.

روستاى محمدعلى پهلوان و کلاته شهيد آذرسا که با قدمت حدود 35 سال در دو کيلومتري شمال غرب بجنورد واقع شده اند، حدودا هفت هزار نفر جمعيت دارند و تنها مانع آنها براي اتصال به شهر بجنورد نيز واقع شدن فرودگاه در بين اين دو روستا و شهر بجنورد است.