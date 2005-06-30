يك متخصص ويتنامي:هانوي بايد نيروگاه هسته اي بسازد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي thanhniennews،"وونگ هو تان" مدير مؤسسه انرژي هسته اي ويتنام در سميناري دو روزه با موضوع قوانين انرژي هسته اي هشدار داد كه در صورتيكه ويتنام به ساخت اين نيروگاه اقدام نكند اين كشور تا سال 2015 وارد كننده انرژي مورد نياز خود خواهد بود.

تان گفت:مطالعات مفصل و دقيق نشان مي دهد كه تا سال 2020 ميزان منبع توليد الكتريسيته در ويتنام 165 ميليارد كيلو وات ساعت از ذغال، گاز، برق آبي و انرژي بازيافت خواهد بود در حاليكه ميزان نياز تا آن زمان به 201 ميليارد كيلووات ساعت خواهد رسيد.

تان همچنين گفت:"مصرف انرژي بالاتر از ظرفيت توليد انرژي خواهد بود واگر ويتنام اقدام ديگري انجام ندهد اين اختلاف بسيار جدي خواهد بود".

لازم به ذكر است كه سمينار قوانين انرژي هسته اي از سوي وزارت علوم و تكنولوژي ويتنام و سفارت فرانسه در هانوي سازماندهي شده بود.