به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از «سینما و ادبیات» در واقع نیم‌ویژه‌نامه سینمای آمریکا است و در آن زندگی و آثار دیوید فینچر بررسی شده است. در ادامه همین قسمت، گفتگویی با این فیلمساز آمریکایی آمده است.

مطالبی از عباس بهارلو، حسین مهکام، میلاد روشنی پایان، رضا مولایی، مهدی ملک، رامن اعلایی، دامون وایس، البرت ونتورا، مسعود حقیقت ثابت، راجر ایبرت، کیوان پاک‌فر و محمد فرقدانی، درباره فیلم‌های فینجر آمده است.

در بخش سینمای ایران این نشریه، امید روحانی، مانی حقیقی، پیمان قاسم‌خانی و رامبد جوان در یک میزگرد به بررسی طنز در سینمای ایران پرداخته‌اند و در ادامه هم مطالبی درباره سینمای کمدی ایران آمده است.

بخش شعر و داستان «سینما و ادبیات» هم حاوی آثاری از ضیاء موحد، بودلر، مهکامه رحیم‌زاده، سلما لاگرلوف و آگوست استریندبرگ، است. در قسمت نقد و بررسی بخش ادبیات این نشریه هم، لیلی گلستان، فرخنده آقایی، پروین سلاجقه و احمد غلامی درباره چهره زن در ادبیات داستانی ایران به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداخته‌اند.

«سینما و ادبیات» بحث ترجمه رمان‌های کلاسیک ادبیات انگلستان را هم در گفتگویی با رضا رضایی باز کرده و بخش مطالب آزاد آن هم دربرگیرنده آثاری از یدالله رویایی، قاسم هاشمی‌نژاد، سیامک گلشیری، عباس صفاری و شهریار وقفی‌پور، است.

در این نشریه نوشتاری از میلان کوندرا درباره «صد سال تنهایی» نوشته گابریل گارسیا مارکز و در بخش مباحث نظری هم مقاله‌ای از آلن بدیو درباره حرکت، سکون و عشق در نوشته‌های ساموئل بکت آمده است.

در بخش نقد کتاب «سینما و ادبیات» هم به مناسبت انتشار رمان «مردگان جزیره موریس» گفتگویی با فرهاد کشوری نویسنده آن انجام شده و در پایان رویدادهای فرهنگی و هنری در بخش معمول هر شماره این نشریه «وقایع اتفاقیه» مرور شده است.

سی و ششمین شماره فصلنامه «سینما و ادبیات» که ویژه بهار 92 است، در 10 هزار نسخه و با بهای 4800 روی دکه رفته است.