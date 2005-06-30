برلوسكني ، سفير آمريكا در رم را احضار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "كارلو جيوواناردي"وزير امور پارلماني در بيانيه اي به سناتورها نوشت:"نخست وزير سيلويوبرلوسكوني سفير آمريكا در ايتاليا را براي روشن كردن مساله اي مربوط به امام ابو عمر فرا خوانده است".

جيوواناردي گفت: سفير در حال حاضر در رم نيست اما احتمالاً به اين مساله روز جمعه پاسخ خواهد گفت ليكن مهم اين است دولت ايتاليا به هيچ وجه در ربوده شدن ابو عمر دخالت نداشته است.

وي گفت:اين اقدام هرگز مورد توجه عموم واقع نشد و اين غير ممكن است كه اجازه اقدامي از اين دست از سوي دولت ايتاليا صادر شده باشد و اينكه نيروهاي اطلاعاتي اين كشور در آن دخالت داشته باشند".

لازم به ذكر است كه اخيراً اعلام شد كه مقامات ايتاليا حكم دستگيري 13 مامور سازمان سيا را صادر كردند و آنها متهم بودند كه يك رهبر جامعه مسلمانان ايتاليا را بنام "اسامه مصطفي حسن" معروف به ابو عمر را در شمال اين كشور ربوده و سپس وي را به پايگاه نظامي آويانو در شمال ايتاليا برده و از آنجا براي بازجوئي به زنداني در مصر منتقل كرده اند.



