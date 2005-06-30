سربازان ربوده شده اسرائيلي كشته شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،به دنبال اعلام خبر فوري شبكه تلويزيوني العربيه به نقل از منابع فلسطيني مبني بر ربوده شدن دو سرباز اسرائيلي در شهر نابلس در كرانه باختري ،يك فرد ناشناس كه خود را سخنگوي دو گروه مبارز اسلامي فلسطين معرفي كرد طي تماسي تلفني اعا كرد كه سربازان اسرائيلي پس از ربوده شدن در كرانه باختري، كشته شدند.



اين شبكه تلويزيوني ماهواره اي ربوده شدن اين سربازان را ابتدا بصورت زير نويس فوري به اطلاع بينندگان رساند ليكن اطلاعات بيشتري پيرامون اين موضوع ارائه نداد.

گفتني است كه اين شبكه اعلام كرد اطلاعات ياد شده را از مقامات فلسطيني دريافت كرده است.

شبكه العربيه ابتدا خبرداد كه تيپ گردانهاي الاقصي در تماسي تلفني مسئوليت اين اقدام را به عهده گرفته است در حالي كه "ابو محمود" سخنگوي گردانهاي الاقصي در غزه ، به رسانه هاي فلسطيني گفت كه سازمان متبوعش هيچ سرباز اسرائيلي را نربوده است.

خبرهاي متناقض پيرامون دو سرباز ياد شده همچنان در حال مخابره است و ارتش رزيم صهيونيستي نيز تا كنون هيچگونه موضع گيري در اين رابطه نكرده است .