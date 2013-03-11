دژاکام در توضیح بیشتر مشکلات پیش‌آمده در پرداخت مبلغ قرارداد نمایش‌اش به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بعد از گذشت شش ماه هنوز نیمی از مبلغ قرارداد نمایش "ساقی" به من پرداخت نشده است. مبلغی که به گروه داده شده تنها هزینه ساخت دکور و برخی خرج‌های اولیه شده است اما هنوز نه من و نه بچه‌های گروه نتوانستیم دستمزدمان را دریافت کنیم.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: البته اینطور نیست که مرکز هنرهای نمایشی نخواهد پول ما را بدهد چون همه می‌دانیم که با کمبود بودجه در تئاتر روبه‌رو هستیم و باید سختی‌ها را تحمل کرد اما بی‌انصافی است که بچه‌های گروه من بعد از این همه مدت نتوانند به حق خود برسند. تا حق بازیگرانم را نگیرم اعصابم راحت نمی‌شود چون متاسفانه من هنوز به همه عوامل گروهم بدهکارم.

وی افزود: حتی شورای حمایت نیز مبلغی کمتر از هزینه‌ای که شورای ساخت برای این نمایش تصویب کرده بود برای این نمایش در نظر گرفته است اما از طرف مرکز هنرهای نمایشی اعلام شده که نمایش "ساقی" مورد حمایت کامل این انجمن قرار گرفته است.

این کارگردان تئاتر تاکید کرد: ترجیح می‌دهم تا مشخص نشدن وضعیت دستمزدهای گروه و تا پرداخت نشدن مبلغ بدهی کار تازه‌ای را روی صحنه نبرم بنابراین در سال 92 کار تازه‌ای نخواهم داشت.

دژاکام درباره دیگر فعالیت‌هایش گفت: مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی "معمای شاه" به کارگردانی محمدرضا ورزی هستم. در این مجموعه تلویزیونی علاوه بر ایفای نقش مهرداد که یکی از مردم هنرمند جامعه در زمان شاه است، بازیگردان کار نیز هستم.

نمایش "ساقی" تابستان امسال با بازی اصغر همت، شکرخدا گودرزی، امیریل ارجمند، محبوبه بیات، نادیا فرجی و ... در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفته بود.