  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

تصویب رشته های کارشناسی ارشد حسابرسی و حسابداری مدیریت

تصویب رشته های کارشناسی ارشد حسابرسی و حسابداری مدیریت

سرپرست کمیته برنامه ریزی حسابداری وزارت علوم گفت: رشته‌های کارشناسی‎ارشد حسابرسی و حسابداری مدیریت به تصویب رسید پس از تصویب وزیر علوم نهایی می شود.

دکتر احمد احمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درجلسه ‌ای که با حضور معاون آموزشی و سرپرستان کمیته‎‌های مختلف بازنگری برگزار شد، رشته های کارشناسی ارشد حسابرسی و حسابداری مدیریت برای اولین بار در مقطع ارشاد ایجاد و به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بعد از نهایی شدن رشته های مذکور دانشگاه ها می توانند برای پذیرش دانشجو در این رشته ها درخواست خود را به دفتر گسترش آموزش عالی ارایه دهند.

سرپرست کمیته برنامه ریزی حسابداری وزارت علوم تصریح کرد: همچنین مرحله اول کارشناسی ارشد حسابداری در جلسه هفته گذشته کمیته برنامه ریزی حسابداری به تصویب رسید و پس از گذراندن دو مرحله دیگر به تصویب نهایی خواهد رسید.

وی ادامه داد: درحال حاضر فعالیت کمیته برنامه ریزی حسابداری پیرامون رشته حسابداری در مقطع کارشناسی است که حدود 6 ماه است کمیته روی این رشته متمرکز است و فعالیت انجام می دهد امیدواریم سه ماه اول سال 92 به اتمام برسد.

کد مطلب 2015778

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