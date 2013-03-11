ارسال سومين گزارش حقوق كودك به سازمان ملل

مظفر الوندي در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: سومين گزارش مشروح وضعيت حقوق كودك در ايران پس از بررسي و تدوين آماده شده و متن انگليسي و نهايي آن براي ارسال به ‍ژنو به وزارت امورخارجه ارسال شد.

الوندي اظهار داشت: هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/10/139014 ديماه سال 90 وزارت دادگستري را به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي موظف به اجراي مفاد آيين‌نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك كرد. تهيه گزارش ملي حقوق كودك، تهيه گزارش نقض حقوق كودك در جامعه، انجام مطالعات مربوط به حقوق كودك، تهيه گزارش‌هاي سالانه و موردي و ارايه آن به رؤساي قواي سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبري، اطلاع‌رساني مستمر و همه‌جانبه و ارتقاي سطح آگاهي در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق كودك، هماهنگي و تبادل اطلاعات علمي و تحقيقي با مراجع داخلي و بين‌المللي در موضوعات حقوق كودك بخشي از مفاد اين آيين نامه است.



مشاور وزيردادگستري گفت: غير از وزيردادگستري و دبيركنوانسيون، يك وكيل دادگستري، سه نفر از سازمان‌هاي مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق كودك، يك نفر روحاني آشنا به حقوق كودك و نمايندگاني از وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت ورزش و جوانان، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، سازمان صدا و سيما، سازمان بهزيستي كشور، مركز امور زنان و خانواده، نيروي انتظامي، سازمان زندان‌هاي كشور، و شهرداري اعضاي كنوانسيون را تشكيل مي دهند.

دبير مرجع ملي حقوق كودك از برگزاري چهارمين جلسه اين مرجع خبر داد و گفت: در اين نشست گزارشي از وزارت آموزش و پرورش در مورد وضعيت و آمار كودكان بازمانده از تحصيل و گزارشي از كودكان خياباني از سوي شهرداري تهران ارائه شد. اعضاي جلسه هم گزارشها را استماع كرده و براي رفع چالشهاي موجود تشكيل جلسه دادند. معمولا روال اينگونه است كه براي رفع چالشهاي موجود در بخش كودك از طريق اعضاي كنوانسيون و مصوبات رفع خواهد شد.