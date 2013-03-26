به گزارش خبرنگار مهر، مهرماه سال 91 ورزش ایران شاهد اتفاقات زیادی از جمله نخستین قهرمانی تیم ملی بسکتبال در کاپ آسیا، جدایی گل محمدی از صبا و پیوستنش به کادر فنی پرسپولیس، تعلیق فدراسیون قایقرانی توسط فدراسیون بین المللی، خداحافظی رسمی فرهاد مجیدی از دنیای فوتبال، راه نیافتن تیم جوانان والیبال به رقابت های جام جهانی در ارومیهو کسب عنوان سومی و صعود به رقابت های جام جهانی توسط تیم فوتبال نوجوانان بود اما هیچ یک از این رویدادها به اندازه برد تیم 10 نفره تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم ملی کره جنوبی در تهران باعث خوشحالی ورزش دوستان بویژه علاقه مندان به فوتبال نشد. مهمترین رویداد های مهر ماه عبارتند از:

اول مهرماه؛

* تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر تیم ملی ژاپن که از حمایت تماشاگرانش سود می برد به عنوان قهرمانی کاپ آسیا دست پیدا کرد تا برای اولین بار جام قهرمانی این رویداد بزرگ آسیایی را بالای سر ببرد.

* نوجوانان فوتبال کشورمان نخستین دیدار خود در چارچوب مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا را با برتری سه بر یک مقابل تیم لائوس پشت سر گذاشتند.

دوم مهرماه؛

* تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم رقابت های لیگ برتر در ورزشگاه فولاد شهر با نتیجه دو بر صفر مغلوب شد. این شکست در حالی برای تیم پرسپولیس رقم خورد که برخی از بازیکنان این تیم در جریان بازی به طرز مشکوکی تعادل خود را از دست داده و مدام بر روی زمین می افتادند. دلیل این موضوع هیچگاه مشخص نشد.

* محمد محمدرضایی به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن انتخاب شد.

* تیم ملی ووشوی جوانان ایران در پایان چهارمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی رده‌های سنی جهان در ماکائو با کسب 12 مدال، موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی بخش ساندا شد.

* "خسوس کاندلاس رودریگو" با عقد قراردادی رسمی مدیریت فنی تیم ملی فوتسال ایران شد.

سوم مهرماه؛

* رئیس هیئت مدیره باشگاه صبای قم از انتصاب صمد مرفاوی به سمت سرمربی تیم فوتبال صبای قم خبر داد.

* تیم فوتبال نوجوانان ایران با برتری پرگل 4 بر یک برابر یمن در دومین دیدارش در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، به مرحله حذفی این رقابت‌ها صعود کرد.

* هیات مدیره باشگاه پیکان علی‌اصغر ملکیان را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه تهرانی انتخاب کرد. وی جایگزین محمود شیعی شد.

* یحیی گل محمدی پس از قطع همکاری با باشگاه صبای قم به کادر فنی تیم پرسپولیس پیوست.

چهارم مهرماه؛

* سرمربی تیم ملی فوتسال ایران اسامی 25 بازیکن منتخب فوتسال کشورمان که برای حضور در جام جهانی 2012 که باید به فیفا معرفی شوند را اعلام کرد که بازگشت مصطفی نظری و حذف وحید شمسایی مهمترین اتفاقات این لیست بود.

* در پایان مجمع انتخابات فداسیون جودو ، محمد علی رستگار، سرپرست این فدراسیون با اخذ بیشترین آرا به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد.

پنجم مهرماه؛

* تیم نوجوانان ایران با نتیجه 2 بر یک برابر کویت به پیروزی دست یافت تا با 9 امتیاز و مقتدرانه به عنوان تیم نخست گروه A راهی مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا شود.

* از سوی فیلا عبداله چمن گلی به عنوان بهترین مربی کشتی فرنگی جهان در سال 2012 معرفی شد.

* طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، کرم اله علیمرادی سرپرست فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، پیونداعضاء و بیماران خاص شد.

* هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح ورزش و جوانان را که در 21 محور تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است اعلام وصول کرد.

ششم مهرماه؛

* مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان پس از شکست این تیم برابر استقلال پس از برگزاری نشستی رای به برکناری خوزه آلبرتو کاستا سرمربی پرتغالی خود دادند.

* مانوئل ژوزه سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی تیمش برابر تیم آلومینیوم گفت: یک روز می‌گویم چرا علی کریمی را کنار گذاشتم.

هفتم مهرماه؛

* فرهاد مجیدی کاپیتان تیم فوتبال استقلال طی نامه ای رسمی که در اختیار رسانه ها قرار داد رسما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. البته او بعدا به فوتبال برگشت!

* تیم والیبال جوانان ایران در اولین بازی خود در دور مقدماتی جام شانزدهم قهرمانی آسیا با نتیجه سه بر یک تیم استرالیا را در هم شکستند.

* مهدی مهدوی‌کیا در تیم منتخب باشگاه هامبورگ قرار گرفت و برای حضور در جشن 125 سالگی این باشگاه راهی آلمان شد.

هشتم مهرماه؛

* تیم ملی والیبال ایران مدعی عنوان قهرمانی جام شانزدهم والیبال مقتدرانه با نتیجه 3 بر صفر تیم نوجوانان ترکمنستان را شکست داد و صدر نشین گروه اول این دوره از مسابقات شد.

* فریدون زندی هافبک میانی تیم فوتبال استقلال پس از امضا قرارداد با تیم الاهلی قطر، تسویه حسابش را از آبی پوشان دریافت کرد.

نهم مهرماه؛

* تیم فوتبال نوجوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا برابر استرالیا به پیروزی 5 بر یک رسید تا علاوه بر صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها، جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2013 را کسب کند.

* ملی پوشان فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف از شکست مقابل تیم ملی لبنان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014، خواستار حمایت همه جانبه برای دو دیدار حساس پیش رو برابر کره جنوبی و ازبکستان شدند.

دهم مهرماه؛

* علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طی مراسمی از مدال آوران و قهرمانان المپیک 2012 لندن تجلیل کرد.

* مانوئل ژوزه سرمربی پیشین تیم پرسپولیس دوباره تاکید کرد: تا وقتی در این تیم سرمربی است به علی کریمی اجازه بازگشت نمی‌دهد.

* بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک فدراسیون جودو را تنها فدراسیون معلق ورزش ایران خواند و گفت: " موضوع تعلیق فدراسیون‌های ورزشی را کاملا جدی گرفته‌ایم و با ارسال نامه‌های مختلف به کمیته ملی المپیک سعی در برطرف کردن آن داریم".

دوازدهم مهرماه؛

* تیم فوتبال نوجوانان ازبکستان با برتری سه بر دو مقابل تیم نوجوانان کشورمان فرصت حضور در دیدار نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا را از شاگردان دوستی‌مهر گرفت.

* اتحادیه جهانی دوچرخه سواری (uci) حسین علیزاده رکابزن تیم پتروشیمی تبریز را بهترین دوچرخه سوار سال 2012 آسیا معرفی کرد.

سیزدهم مهرماه؛

* تیم والیبال جوانان ایران در دور نیمه نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا به میزبانی ارومیه با شکست سه بر دو در برابر تیم جوانان چین از جام شانزدهم خداحافظی کرد.

* آئین تجلیل از قهرمانان و مدال آوران پاراالمپیک 2012 ( کاروان دلوار) با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در تالار وحدت برگزار شد.

* محمود احمدی نژاد در مراسم تجلیل از قهرمانان و مدال آوران پاراالمپیک 2012 لندن نشان ملی درجه یک شجاعت را به محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی و نشان ملی در جه سه شچاعت را به کوروش باقری سرمربی تیم ملی وزنه برداری اعطا کرد.

چهاردهم مهرماه؛

* اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس خواستار بازنگری در تصمیم بر استیضاح وزیر ورزش و جوانان شدند.

پانزدهم مهرماه؛

* سخنگوی هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن از برکناری رسمی رسول کربکندی از سرمربیگری تیم فوتبال ذوب‌آهن خبر داد.

* "آلفردو کاسمیرو" پس از انجام صحبت‌های نهایی با مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان با این باشگاه قرارداد امضا کرد. وی جایگزین هموطن خود " آلفردو کاسیمیرو" شد.

شانزدهم مهرماه؛

* فدراسیون بین المللی قایقرانی (International Sailing Federation) با ارسال نامه‌ای به کمیته بین المللی المپیک، انتخابات فدراسیون قایقرانی ایران را غیرقانونی خواند و ریاست محمد شروین اسبقیان را رد کرد.

* طی نشستی تحت نظر مسئولان قوه قضاییه، مسئولیت باشگاه گهر از شهرداری دورود به حسن هدایتی واگذار شد.

* منوچهر زندی دبیر کل انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی در نشست اعضای هیات رئیسه این انجمن از سمتش استعفا کرد.

* استیضاح وزیر و جوانان با پس گرفتن تعداد زیادی از امضاهای نمایندگان استیضاح کننده در میانه جلسه استیضاح لغو شد.

هفدهم مهرماه؛

* بهرام افشارزاده که در شهریور ماه برای عضویت در هیات مدیره باشگاه استقلال انتخاب شده بود، از ادامه حضور در جمع مدیران این باشگاه کناره گیری کرد.

* مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا با کسب مدال برنز توسط تیم ملی بانوان شمشیربازی ایران در بالی اندونزی به پایان رسید.

هجدهم مهرماه؛

* مراسم معارفه مهدی تاج به عنوان رئیس سازمان فوتبال پرسپولیس در حضور محمد رویانیان در رستوران محیطی برج میلاد برگزار شد.

* پرویز مظلومی سرمربی تیم استیل آذین زاگرس شد.

* فرهاد کاظمی به عنوان سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب شد. وی جایگزین رسول کربکندی در این تیم شد.

نوزدهم مهرماه؛

* وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی حکمی "مهرزاد حمیدی" را به عنوان سرپرست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی منصوب کرد.

* علیرضا مرزبان مربی تیم سپاهان پس از جلسه با مدیر عامل باشگاه سپاهان به صورت توافقی از این تیم جدا شد.

بیست و یکم مهر ماه؛

* تیم فوتبال قطع عضو ایران در پنجمین دیدار خود در دور مقدماتی مسابقات جهانی برابر تیم لهستان با نتیجه دو بر یک به پیروزی رسید اما از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی رقابت‌ها بازماند.

* تیم وزنه برداری نوجوانان ایران در پایان رقابت‎های وزنه برداری جام پادشاهی تایلند، با یک امتیاز اختلاف نسبت به تایلند میزبان، عنوان نایب قهرمانی تورنمنت را بدست آورد.

بیست و دوم مهرماه؛

* رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از اردوی تیم ملی فوتبال به سرمربی و کاپیتان‌های این تیم هدایایی را به رسم یادبود اهدا کرد.

بیست و سوم مهرماه؛

* پرویز مظلومی سرمربی تیم فوتبال گهر دورود بدون آنکه در یک بازی رسمی برروی نیمکت این تیم بنشیند از سمت خود کناره‌گیری کرد.

* محمود احمدی نژاد در اردوی تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی با کره جنوبی حاضر شد و با کادر فنی و بازیکنان این تیم دیدار کرد.

بیست و پنجم مهر ماه؛

* تیم ملی فوتبال ایران که در سه بازی گذشته‌اش برابر ازبکستان، قطر و لبنان نتوانسته بود انتظارات علاقمندان را برآورده کند، در چهارمین دیدار برای رسیدن به جام‌جهانی برابر کره‌جنوبی دست به کار بزرگی زد و در شرایطی که 10 نفره بود به یک پیروزی شیرین رسید وتوا نست تیم ملی کره جنوبی را یک بر صفر شکست دهد.

بیست و ششم مهر ماه؛

* امیر عابدزاده با حضور در هیات فوتبال استان تهران قرارداد خود را به مدت سه سال با باشگاه پرسپولیس به ثبت رساند.

بیست و هشتم مهرماه؛

* تیم فوتبال جوانان ایران در تنها دیدار آماده‌ساز‌ی‌اش در اردوی ایتالیا در ورزشگاه "دیپینی گرمانو تودولی" شهر چرویا برابر تیم زیر 20 سال ایتالیا با نتیجه 4 بر 2 مغلوب شد.

* جاسم ویشگاهی قهرمان پرافتخار تیم ملی کاراته در حضور برخی قهرمانان دیگر رشته‌های رزمی برای آخرین بار روی تاتامی کاراته مبارزه و سپس با دنیای قهرمانی و تیم ملی خداحافظی کرد.

بیست و نهم مهرماه؛

* احمد دنیا مالی رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی از شکایت وزارت ورزش و جوانان از وی خبر داد و گفت: به دلیل دو شغله بودن من را از کشور ممنوع الخروج کرده‌اند.

* طی نشستی در محل فدراسیون کشتی محمد بنا به عنوان مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و رسول خادم نیز به عنوان مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد انتخاب شدند.

سی ام مهر ماه؛

* دوازدهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی دو بر صفر تیم پرسپولیس مقابل تیم راه آهن به اتمام رسید تا شاگردان "مانوئل ژوزه" به رتبه یازدهم جدول رده بندی این رقابت‌ها صعود کنند.