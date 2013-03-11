به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر دو هزار و 500 خدمت الكترونيكي از طريق درگاه ايران به كاربران ارائه مي شود كه از اين تعداد، خدماتي كه ويژگي اطلاع رساني دارند، با اختصاص یکهزار و 340 خدمت، بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده اند؛ همچنین خدمات الكترونيكي از نوع تعاملي و تراكنشي نيز به ترتيب 815 و 345 خدمت را به كاربران عرضه مي كنند كه با توجه به ظهور خدمات جديد، بروز رساني می شوند.

در همين راستا، بررسي زمان بندي چگونگي افزايش خدمات الكترونيكي درگاه ايران نشان مي دهد، اين جريان طي چهار سال گذشته، با سير صعودي همراه بوده است. به طوري كه در سال 88 تعداد 300 خدمت، در سال 89 تعداد 1500خدمت و در سال 90 تعداد 1790 خدمت از طريق درگاه ايران به كاربران عرضه شده است.

همچنين در مورد افزايش خدمات الكترونيكي بر اساس دسته بندي مي توان گفت که در سال 91، خدمات بيمه و بانكداري و خدمات شهري، بالاترين شاخص و اطلاعات شهري تهران، خدمات قضايي و ثبت احوال، پايين ترين شاخص را به خود اختصاص داده اند.

درگاه خدمات الكترونيكي ايران به نشاني www.iran.ir در دسترس است و علاوه بر ارائه خدمات الكترونيكي، مشتمل بر بخش هاي ديگري نظير فهرست وبسايت ها، ايران نما، اخبار، نقشه، تصاوير و پست الكترونيكي نيز است که كاربران در صورت نياز؛ ضمن صرفه جويي در وقت و هزينه خود مي توانند به آن مراجعه كنند.